En el marco del Día Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, Iztapalapa asumió el compromiso de convertirse en una alcaldía donde se hacen cumplir los derechos de las niñas y adolescentes.

Con la estrategía “Niñas sí, madres, no”, el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) busca sumar fuerzas institucionales para combatir las causas del embarazo en niñas.

De acuerdo con Silvia Lorena Villavicencio, secretaria del SIPINNA, entras las principales razones por las que aún se sigue dando el embarazo en niñas y adolescentes, y que hay que combatir, son:

Falta de educación

Poca información sobre salud sexual

Desconocimiento de sus derechos

Violencia

Silvia Lorena Villavicencio, secretaria del SIPINNA (María de Jesús Vázquez)

Iztapalapa se une a SIPINNA en el combate al embarazo adolescente en México; casi 8 mil niñas fueron madres en 2025

SIPINNA reveló que, durante 2025, 7 mil 887 niñas de menos de 15 años de edad fueron madres en México. Ante este dato, se ha implementado una estrategia nacional para combatir esta alarmante cifra.

La estrategia nacional “Niñas sí, madres, no” se basa en una serie de decálogos y guías de cumplimiento, las cuales establecen un plan de acción para:

Familias

Escuelas

Personas protectoras de las infancias

Este miércoles 7 de octubre, desde la explanada de la alcaldía Iztapalapa, Aleida Alavez firmó el compromiso de sumarse a la estrategia nacional de SIPINNA en favor de las niñas y adolescentes de la demarcación.

Iztapalapa se incorpora a estrategia nacional contra el embarazo adolescente de SIPINNA (Aleida Alavez Ruiz)

Aleida Alavez hizo un llamado a ser sensible ante este problema de salud pública, resaltando que una niña embarazada no puede ser vista sólo como una paciente, sino que normalmente suelen ser víctimas de violencia.

Las tres fases de la estrategia “Niñas, sí, madres, no” contra el embarazo adolescente

Silvia Lorena Villavicencio, secretaria del SIPINNA, detalló las tres fases de la estrategia nacional para combatir el embarazo adolescente:

Fase 1: Fortalecer a las autoridades para dar respuestas articuladas y garantizar los derechos de las niñas y adolescentes

Fase 2: Activar a las familias, escuelas y comunidades para crear entornos seguros, libres de violencia y aptos para el pleno desarrollo de niñas y adolescentes

Fase 3: Convocar a hombres responsables, comprometidos a romper los pactos de silencio y convertirse en agentes activos del cambio

La secretaria del SIPINNA mencionó que se espera que Iztapalapa sea un “santuario para las niñas”, de manera que cada una de ellas conozca sus derechos y se les dé el cuidado que merecen.

Durante su participación, Silvia Lorena Villavicencio recordó que las niñas tienen derecho a soñar, tal como lo hizo Claudia Sheinbaum, quien se formó, estudió y logró ser la primera presidenta de México.