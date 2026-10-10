Lorena Villavicencio, secretaria del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), afirmó que los embarazos adolescentes suelen estar ligados a situaciones de violencia.

Previo a la presentación de la estrategia “Niñas, sí, madres, no” en Iztapalapa, Lorena Villavicencio señaló que un embarazo adolescente no solo es un problema de salud pública, sino que es un delito.

“Un embarazo adolescente es un delito que amerita cárcel”. Lorena Villavicencio, secretaria del SIPINNA

Lorena Villavicencio advierte que el embarazo adolescente puede constituir un delito que amerita cárcel

El 7 de octubre de 2026, Lorena Villavicencio presentó en Iztapalapa la estrategia nacional “Niñas, sí, madres, no” para combatir el embarazo adolescente, proyecto al que la alcaldía se sumó.

Embarazo infantil y adolescente en México (Cortesía)

Durante un encuentro con medios de comunicación, Villavicencio sostuvo que “un embarazo adolescente es un delito que amerita cárcel”, pues, la mayoría de veces, existe violencia detrás de la concepción.

Ante este panorama, la funcionaria consideró necesario contar con unidades especializadas para atender este tipo de situaciones y garantizar la protección de las niñas y adolescentes.

En ese sentido, Lorena Villavicencio enfatizó que no se debe normalizar este tipo de violencia y, mucho menos, permitir u obligar las niñas se casen con sus agresores solo por que está embarazadas.

“No se puede obligar a las niñas a casarse con sus agresores”. Lorena Villavicencio, secretaria del SIPINNA

Silvia Lorena Villavicencio, secretaria del SIPINNA (María de Jesús Vázquez)

A través de la estrategia “Niñas, sí, madres, no”, SIPINNA busca articular a la sociedad y a las intituciones oara que, en conjunto, puedan convertir los espacios donde viven las niñas en “santuarios” de protección.

Lorena Villavicencio planteó como principal objetivo, lograr que las niñas estudien, pues el 80% de las menores de entre 10 y 14 años de edad que fueron madres en 2025 no asistían a la escuela.

Como parte de esta estrategia nacional, se contempla reconocer a alcaldías y municipios que pongan en práctica las guías de acción y se conviertan en protectores de los derechos de niñas y adolescentes.