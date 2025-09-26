La jueza de control del penal del Altiplano citó a declarar al contraalmirante y prófugo de la justicia, Fernando Farías Laguna, por la red de huachicol fiscal.

El pasado 8 de septiembre, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dio a conocer la red de huachicol fiscal que involucra a 5 elementos activos de la Secretaría de Marina (Semar); entre ellos, Fernando Farías Laguna y su hermano.

Sin embargo, el contraalmirante se encuentra prófugo, por lo que el 12 de septiembre la Interpol emitió una ficha roja para dar con su paradero, aunque actualmente hay una suspensión que evita sea detenido.

Fernando Farías Laguna fue citado a declarar por red de huachicol fiscal en el Altiplano

La jueza de control del Altiplano, Nancy Selene Hidalgo, citó a Fernando Farías Laguna a declarar por la red de huachicol fiscal.

Acorde con lo señalado, Fernando Farías Laguna deberá presentarse al Centro Federal de Readaptación Social 1 Almoloya, o el penal del Altiplano el próximo 1 de octubre.

En caso de que Fernando Farías Laguna no asista a declarar por la red de huachicol, la suspensión provisional para evitar su detención quedará sin efecto.

Esto en cumplimiento al requerimiento emitido por la jueza de amparo Emma Cristina Carlos, quien concedió dicha suspensión a Fernando Farías Laguna para evitar que la Fiscalía General de la República efectúe una orden de aprehensión en su contra.

Contralmirante Fernando Farías Laguna (@noticiasredmx / X)

¿Dónde está Fernando Farías Laguna? Notificó a la jueza el bloqueo de sus cuentas

De momento, se desconoce el paradero de Fernando Farías Laguna; sin embargo, el reciente miércoles 24 de septiembre notificó a la jueza de distrito el bloqueo de sus cuentas, acorde con El Universal.

Ese mismo día se dio a conocer que la jueza Emma Cristina Carlos Ávalos del juzgado Decimoprimero de Distrito de la Ciudad de México negó una copia certificada de la orden de aprehensión de Fernando Farias Laguna.

Esto no sólo bajo el argumento de ser un documento confidencial y reservado, también se señaló que Fernando Farías Laguna no ha comparecido ante el juez que emitió dicha orden de aprehensión.

Previo a eso, el 17 de septiembre, Fernando Farias Laguna pagó 49 mil pesos como garantía para evitar ser detenido y pueda gozar de libertad mientras se realizan las investigaciones.