Ante el proceso que se desarrolla en su contra debido a las acusaciones por delincuencia organizada en el caso del huachicol fiscal, el vicealmirante Manuel Roberto Farías, solicitó un amparo.

Se trata de un recurso por medio del cual el marino que es señalado como uno de los principales operadores de la red de huachicol fiscal, pretende librarse de la vinculación a proceso que se le dictó.

Fue en la primera semana de septiembre cuando se ordenó la vinculación a proceso de Manuel Roberto Farías Laguna, por su presunta implicación en delitos de delincuencia organizada en materia de hidrocarburos.

Manuel Roberto Farías Laguna (Semar)

Vicealmirante Manuel Roberto Farías pide amparo contra acusaciones de delincuencia organizada en red de huachicol fiscal

El 6 de septiembre, el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de 8 funcionarios públicos vinculados a una red que operaba el llamado huachicol fiscal.

Al destapar el importante entramado de corrupción, Omar García Harfuch destacó que entre los detenidos figura el vicealmirante Manuel Roberto Farías, sobrino del ex secretario de Marina, Rafael Ojeda.

Tan solo 3 días más tarde, el juez Mario Martínez Elizondo ordenó la vinculación a proceso de Manuel Roberto Farías debido a las acusaciones en su contra por el delito de delincuencia organizada.

Sin embargo, quien es acusado de ser uno de los principales líderes de la red de huachicol fiscal no se quedó de manos cruzadas, debido a que presentó una solicitud de amparo en contra de su vinculación.

De acuerdo con los reportes, fue el lunes 29 de septiembre cuando Manuel Roberto Farías presentó su demanda de amparo ante la titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte.

¿De qué se le acusa a Manuel Roberto Farías? Autoridades lo señalan por vínculos en en huachicol fiscal

El vicealmirante Manuel Roberto Farías, quien es acusado de estar implicado en la red del llamado huachicol fiscal, presentó una solicitud de amparo en contra de su vinculación a proceso por el delito de delincuencia organizada.

Al recibir la solicitud, se asevera que la jueza admitió a trámite la demanda de garantías y le concedió la suspensión provisional, aunque no explicó cuáles son los efectos de dicha suspensión.

Aunado a lo anterior, al notificar su resolución en las listas del Órgano de Administración Justicia, Raquel Ivette Duarte estableció que el próximo 15 de octubre se realizará la audiencia incidental.

Cabe destacar que las investigaciones de las autoridades indican que Manuel Roberto Farías, encabezaba actos ilegales consistentes en la introducción al país de buques con combustible sin la documentación correspondiente.

Asimismo, sería culpable de coordinar con funcionarios de aduanas y marinos, el ingreso de los navíos sin inspección ni registro oficial, así como el encubrimiento del origen del combustible y la evasión del pago del IEPS.