El senador del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, criticó el Plan B de la reforma electoral impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al asegurar que no combate problemas clave como la sobrerrepresentación ni el financiamiento ilegal en campañas.

En un encuentro con medios, el legislador panista acusó al Movimiento Regeneración Nacional (Morena) de evitar cambios de fondo en el sistema electoral y calificó la iniciativa como deficiente.

Incluso, lanzó una fuerte crítica al señalar que el Plan B de la reforma electoral “está hecho con las patas”.

“No quiere Morena acabar con la sobrerrepresentación. Esta es la peor trampa a los ciudadanos (…) de veras se los digo, está hecha con las patas la iniciativa” Ricardo Anaya, senador del Partido Acción Nacional

Por qué Ricardo Anaya rechaza el Plan B de la reforma electoral; estas son sus razones

El Plan B de la reforma electoral podría ser votado la próxima semana en el pleno del Senado, donde Ricardo Anaya adelantó que votará en contra y expuso sus principales argumentos.

Entre sus críticas, señaló errores técnicos en la redacción de la iniciativa y cuestionó cambios en la revocación de mandato, además de otros puntos clave:

Errores en la redacción: Indicó que la reducción de regidurías no está bien sustentada, ya que, según datos del INEGI, solo 56 municipios en México tienen más de 15 regidores.

Revocación de mandato: Aseguró que la propuesta permitiría al titular del Ejecutivo federal promover el voto, mientras limita a la oposición.

Sobrerrepresentación y crimen organizado: Criticó que la iniciativa no combate la sobrerrepresentación ni la presunta influencia del narcotráfico en campañas.

“Nosotros no vamos a acompañar un bodrio de reforma que no quiere combatir al narco, al crimen organizado; no quiere acabar con la sobrerrepresentación, y además implicará gastar más dinero”, Ricardo Anaya, senador del Partido Acción Nacional

🗳️📌 PLAN B “ESTÁ HECHO CON LAS PATAS”



Ricardo Anaya centró su crítica al Plan B de Sheinbaum en tres frentes.



Primero: los errores técnicos.



Dijo que la propuesta para reducir regidores no cuadra.



Plantea entre 7 y 15 por municipio.



Pero según datos del INEGI.



Solo 56… pic.twitter.com/9bfFgrcSSM — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) March 20, 2026

PAN adelanta que votará en contra del Plan B de la reforma electoral en el Senado

Actualmente, la iniciativa de la presidenta Sheinbaum se encuentra en las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado, donde será analizada, votada para pasar al pleno.

En este contexto, Ricardo Anaya confirmó que la bancada del PAN votará en contra del proyecto.

Dicha iniciativa mantiene a los partidos políticos en disputa por las modificaciones constitucionales que se plantean como: