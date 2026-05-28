El Instituto Nacional Electoral (INE) decidió bajar un spot del PAN con contenido en contra de Morena al determinar que contiene “contenido calumnioso”.

De acuerdo con la Comisión de Quejas y Denuncias del INE; el spot llamado “Nos traicionaron” contiene una narrativa de violencia, criminalización y apología del delito como propaganda político-electoral.

INE señala contenido calumnioso en spot del PAN denunciado por Morena

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE resolvió a favor de Morena la queja contra un spot del PAN difundido en radio y televisión.

El INE recordó que el quejoso señaló que el spot del PAN usó como mecanismo de propaganda político-electoral temas como violencia, criminalización y apología del delito.

Tras el análisis, la comisión decidió, por unanimidad, declarar procedente la solicitud de bajar el spot de los medios de comunicación, al considerar que se trata de contenido calumnioso.

Los comisionados señalaron que, si bien no se advierte la imputación de algún delito en particular, “bajo la apariencia del buen derecho”, las frases contenidas en el promocional no constituían una crítica u opinión política.

En su lugar se trata de “afirmaciones de hechos posiblemente falsos” que no se soportan con elementos mínimos que podrían presumir de veracidad como notas periodísticas o cualquier otro tipo de información pública.