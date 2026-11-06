El Instituto Nacional Electoral (INE) solicitará a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizar una revisión integral de las compras, arrendamientos y servicios contratados de 2016 a 2026.

A través de un comunicado, el INE informó sobre la aprobación de una serie de acciones para reforzar los mecanismos de control interno, a fin de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.

INE busca que la ASF revise adquisiciones y contratos de los últimos 10 años

El Consejo General del INE aprobó un acuerdo que contempla la integración de un inventario institucional de adquisiciones y la revisión del padrón de proveedores del periodo de de 2016 a 2026.

INE solicita a la ASF fiscalizar compras, arrendamientos y servicios de 2016 a 2026 (Captura de pantalla)

Asimismo, se prevé solicitar datos a otras autoridades, dentro de sus atribuciones, y evaluar medidas adicionales para mejorar los procedimientos de contratación y supervisión en el INE.

El INE precisó que corresponderá exclusivamente a la ASF determinar el alcance, la muestra y los procedimientos de fiscalización, señalando que cualquier irregularidad o responsabilidad deberá apegarse a la ley.

Durante la discusión, la consejera Carla Humphrey pidió que la revisión abarque todos los aspectos de las adquisiciones institucionales, al señalar que debe prevalecer la premisa de que “no quede nada sin revisar”.

Por su parte, el consejero Arturo Castillo Loza respaldó las medidas extraordinarias y calificó la situación como “la crisis histórica más grave que ha vivido esta institución”.

INE solicita a la ASF fiscalizar compras, arrendamientos y servicios de 2016 a 2026 (@INEMexico)