Xóchitl Cruz, llamada popularmente La niña genio, es la creadora de “Baño Calientito”, un calentador solar hecho a base de materiales reciclados que no necesita de gas y tampoco de energía eléctrica.

La idea nació años atrás en medio de la preocupación que le generaba el gasto de gas que sus padres realizaban.

¿Cómo funciona “Baño Calientito”? El calentador solar creado por Xóchitl Cruz

Xóchitl Cruz, de actualmente 16 años, se acercó a la ciencia durante su etapa preescolar, a través del Programa Adopte un Talento (PAUTA).

A los ocho años diseñó “Baño Calientito”, su segundo invento, el cual tuvo un gran impacto social al tratarse de calentador solar de agua construido con materiales reciclados, el cual es capaz de calentar hasta 50 litros de agua.

Baño Calientito, calentador solar hecho a base de materiales reciclables (Captura de Pantalla / Noticias Telemund)

El primer prototipo utilizó botellas de PET, piezas de madera, una manguera y los cristales de un refrigerador descompuesto.

De acuerdo con la inventora, originaria de Chiapas, el dispositivo aprovecha la energía del sol para calentar el agua mediante un efecto invernadero y un sistema de circulación.

Por experiencia propia y la de su familia, asegura que su funcionamiento es hasta de 6 meses.

Xóchitl Cruz, la niña genio

La intención de ofrecer una alternativa de bajo costo para las familias que recurren a la leña para calentar agua y reducir el costo del gas, le ha válido múltiples reconocimientos a Xóchilt Cruz, la niña genio.

En 2018, Xóchitl se convirtió en la primera niña en recibir el reconocimiento ICN a la Mujer, otorgado por el Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Consiguió el primer lugar en una feria nacional de PAUTA y recibió un reconocimiento en la Expo Nacional de Ciencias en La Paz, Baja California Sur.

Xóchitl Cruz, creadora de Baño Calientito (Captura de Pantalla / Noticias Telemundo)

Con el paso de los años ha mejorado su invento; obtuvo el segundo lugar en “Ideas hechas en México”.

La revista Time la incluyó en un listado de siete jóvenes inventores que destacan por utilizar la ciencia, tecnología y las matemáticas para desarrollar soluciones a problemas de su entorno.

Recientemente se reunió con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien le ofreció apoyo para registrar el calentador ante el IMPI.