La consejera Carla Humphrey reconoció la crisis que vive el Instituto Nacional Electoral (INE) tras la salida de Guadalupe Taddei; sin embargo, rechazó que el padrón electoral sea controlado por el crimen organizado,

Esto en respuesta a Víctor Hugo Sondón, representante del PAN en el INE; quien aseguró que el padrón “ha ido a parar a manos ajenas”.

“Me parece muy grave, creo que no es un mensaje que podamos dar porque no hay una sola prueba de eso” Carla Humphrey

Asimismo, Carla Humphrey reiteró que las y los consejeros están trabajando para manejar la crisis, pero informando a los partidos de las acciones a tomar.

Carla Humphrey rechaza que el crimen organizado controle el padrón electoral

La consejera Carla Humphrey señaló que las y los consejeros del INE se están enfrentando a la crisis en la que se encuentra el instituto mientras informan a los partidos “lo que hemos estado haciendo”.

“Estamos, desde luego, en un asunto de una crisis que nosotras y nosotros estamos resolviendo pero los partidos políticos han estado informados también a cada paso qué es lo que hemos estado haciendo” Carla Humphrey

Sin embargo, reclamó que no deben de hacerse afirmaciones sin fundamento desde la mesa del Consejo General del INE.

En este sentido, negó que los padrones electorales estén en manos del crimen organizado, luego de que Víctor Hugo Sondón señalara que el padrón se ha ofertado en el mercado negro.

“Yo creo que lanzar un mensaje desde esta herradura de la democracia que los padrones pudieran estar en manos del crimen organizado me parece muy grave, creo que no es un mensaje que podamos dar porque no hay una sola prueba de eso” Carla Humphrey

Asimismo, pidió congruencia, consideración y responsabilidad a los representantes de los partidos en el INE, ante los mensajes que se dan desde la mesa en el Consejo General Electoral.

Cabe señalar que durante la sesión del Consejos General del INE, Sondón aseguró que el padrón electoral ha sido “ofertado” en el mercado negro e incluso en calles de Tepito.

“Yo espero que no haya habido la decisión de sacar a dos lugares el padrón electoral. Una al mercado negro, ya en alguna ocasión el padrón electoral lo llegaron a encontrar en Tepito hace muchos años, espero que o vaya a ser el caso nuevamente” Víctor Hugo Sondón

Por ello, conminó a los consejeros y consejeras a revisar que el padrón electoral esté a salvo.