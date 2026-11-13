Blanca Cruz dio a conocer tres nuevas renuncias en el Instituto Nacional Electoral (INE), de integrantes de la Junta General Ejecutiva y funcionarios cercanos de Guadalupe Taddei, quien los designó en el cargo.

La consejera presidenta interina del INE señaló que de momento se llevan a cabo los trámites administrativos y las renuncias se darán a conocer en breve; sin embargo, adelantó que podría haber más bajas.

Esto debido a que la Junta General Ejecutiva y otras áreas están siendo analizadas en el INE, por lo que de momento descartó afirmar si el instituto sigue bajo influencia de Guadalupe Taddei.

INE tendrá tres nuevas renuncias de funcionarios cercanos a Guadalupe Taddei

Para medios, Blanca Cruz señaló que se realizan los trámites administrativos para separar del cargo a tres funcionarios cercanos a Guadalupe Taddei:

Yessica Alarcón, de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral

Alejandro Sosa, del director Registro Federal de Electores

Jorge Egren, director del Servicio Profesional Electoral Nacional

Blanca Cruz adelanta nuevas renuncias en el INE de funcionarios cercanos a Guadalupe Taddei (Blanca Cruz)

Las nuevas renuncias se acordaron en sesión del Consejo General del INE el jueves 12 de noviembre, de manera colegiada, para hacer nuevos nombramientos ajenos a Guadalupe Taddei.

Por ello, Blanca Cruz señaló que en próximos días se dará la separación de los funcionarios cercanos a Guadalupe Taddei; sin embargo, la baja de los integrantes de la junta ya se realizó.

Blanca Cruz aseguró que los 10 consejeros del INE han tomado decisiones en conjunto para avanzar en el cierre de todas las dudas al respecto.

INE sigue evaluando todas las áreas y funcionarios de Guadalupe Taddei; podría haber más renuncias

Blanca Cruz también señaló que el Órgano Interno de Control y los 10 consejeros del INE siguen evaluando todas las áreas del INE, así como los nombramientos realizados por Guadalupe Taddei durante su gestión.

Ante esto, medios cuestionaron posibilidad de que haya más renuncias al interior del INE, lo cual Blanca Cruz respondió que todavía no lo pueden determinar y esperarán a la evaluación de dicha área.

Lo cual incluiría el funcionamiento de la misma, así como el analizar si una renovación de directivos podría mejorar su rendimiento.