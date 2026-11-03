El Instituto Nacional Electoral (INE) acumula 19 bajas de funcionarios ligados a Guadalupe Taddei, investigada por presuntos contratos millonarios, proveedores irregulares y conflictos de interés.

De acuerdo con reportes, a algunos funcionarios se les pidió la renuncia por su cercanía con Guadalupe Taddei y también por ser mencionados en audios del proveedor investigado por la UIF.

¿Quiénes son los 19 funcionarios que se dieron de baja tras salida de Guadalupe Taddei?

A una semana desde la salida de Guadalupe Taddei, en el INE ya suman 19 funcionarios cercanos a la expresidenta de la institución que presentaron su renuncia.

Guadalupe Taddei, ex presidenta consejera del INE (Rogelio Morales Ponce)

Entre los altos mandos que presentaron su renuncia, se encuentran:

Juan Manuel Vázquez, exdirector Jurídico Pablo Chirinos, exdirector de Vinculación con OPLEs Iliana Araceli Hernández, excoordinadora de Igualdad de Género José Alberto Pérez de Achar, exdirector de Informática Sergio Uzeta, excoordinador de Comunicación Social Alfonso Burciaga, director de Materiales y Suministros Carlos Daniel Luna, exjefe de la Oficina de Presidencia Mario Alfonso Burciaga, director de Recursos Materiales Jorge Egren Moreno, extitular de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral

El resto de bajas corresponden a un bloque de asesores y personal operativo de confianza adscritos a la Oficina de la Presidencia que renunciaron de forma conjunta tras salida de Taddei.

Renuncias INE (Eduardo Díaz / sdpnoticias.com)

3 funcionarios del INE que renunciaron ya tenían polémicas previas

En el caso de Juan Manuel Vázquez, se le señala de haber operado a favor de Morena en Veracruz y de ser el autor de la propuesta que redondeaba los promedios académicos de los perfiles que contendieron en la elección judicial.

A Pedro Pablo Chirinos, exdirector de Vinculación con los OPLEs y exrepresentante de Morena en el IE de Veracruz, se le destituyó en 2020 como fiscal en delitos Electorales por sus vínculos con Morena.

Sergio Uzeta Murcio, excoordinador de Comunicación Social, fue inhabilitado por 10 años por las irregularidades que se registraron durante su gestión como titular de la agencia Notimex.