Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, recordó al exmandatario, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por su cumpleaños número 73.

“Le mandamos saludos al presidente López Obrador desde aquí, nuestro cariño, nuestro reconocimiento, y admiración siempre” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Desde su conferencia Mañanera del Pueblo este viernes 13 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció la vida y obra del expresidente de México, a quien le expresó su admiración siempre.

¿Cómo pasa AMLO su cumpleaños número 73?

Después de concluir su mandato en la presidencia de México en 2024, el expresidente Andrés Manuel López Obrador decidió retirarse de la vida política y pública del país.

AMLO anunció en varias ocasiones antes de terminar su presidencia que se retiraría a su quinta en Palenque, Chiapas, dónde está festejando su cumpleaños número 73.

Actualmente el exmandatario AMLO se ha dedicado a la escritura de diferentes libros dedicados a la vida de México y su familia.