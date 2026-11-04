El Instituto Nacional Electoral (INE) suma 30 bajas luego de la salida de Guadalupe Taddei, de las cuales 17 formaban parte de la oficina de la exconsejera presidenta.

Por medio de un comunicado, el INE ofreció detalles sobre las bajas que se han registrado hasta el 3 de noviembre, pues compartió los nombres del personal que ha renunciado a sus cargos.

De la misma forma, indicó que como parte de las indagatorias se mantiene una revisión colegiada de la estructura de la Junta General Ejecutiva y de los cargos de primer nivel.

INE reporta más bajas tras caso Taddei (Eduardo Díaz/SDPNoticias)

INE reporta 30 bajas por caso Guadalupe Tadddei

En seguimiento al caso de Guadalupe Taddei, el INE informó que hasta el 3 de noviembre se han registrado 30 bajas de funcionarios que se separaron sus cargos tras presentar su renuncia.

En su comunicado, el INE sostuvo que la mayoría del personal que ha dimitido correspondía a la oficina de la exconsejera presidenta, pues de los 30, 17 eran parte de dicha área.

Entre las bajas del INE figuran tres cargos directivos, como:

José Alberto Pérez de Acha en Servicios de Informática Ilian Hernández Gómez en Igualdad de Género Sergio Uzeta Murcio en Comunicación Social

INE (Especial)

Asimismo, explicó que se registró la renuncia de Alfonso Burciaga Esparza en Recursos Materiales, Juan Manuel Vázque como Jefe de Oficina de la Secretaría Ejecutiva y dos bajas operativas más.

Pedro Pablo Chirinos Benítez, antes Titular de Vinculación con Organismos Públicos Locales, presentó su renuncia, sumando otra de las renuncias contabilizadas en el último corte.

Completaron la lista renuncias de mandos medios en Administración, Registro Federal de Electores y Prerrogativas, todas contabilizadas como bajas dentro del INE tras el proceso vinculado a Guadalupe Taddei.

INE contúa en revisión de la Junta General y cargos de alto nivel

Al informar sobre las 30 bajas que se han concretado tras la salida de Guadalupe Taddei, el INE apuntó que se realiza una revisión colegiada de la Junta General Ejecutiva y de los cargos de primer nivel.

El proceso, detalló, abarca relaciones funcionales y contrataciones que se considera, debe analizarse sin que ello implique que se concreten bajas adicionales a las ya reportadas

La revisión se conduce bajo principios de colegialidad, legalidad y debido proceso con el fin de preservar la continuidad operativa y evitar renuncias que afecten capacidades técnicas institucionales.

Lo anterior debido a que afirmó que se reconoce el peso del Servicio Profesional Electoral y se compromete a informar sobre las decisiones que adopte conforme avance la revisión.