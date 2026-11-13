Los repartidores de aplicaciones anunciaron dos bloqueos y movilizaciones en CDMX este viernes 13 de noviembre, en protesta contra la propuesta de nuevas placas mercantiles y licencias especiales para motocicletas de reparto.

Las movilizaciones y bloqueos por parte de los repartidores de aplicaciones a modo de protesta contra las nuevas placas para motos, comenzarán al mediodía en el Parque México, ubicado en la colonia Hipódromo Condesa, y contemplan afectaciones viales en distintos puntos de la CDMX, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar precauciones.

¿Por qué protestan los repartidores de aplicaciones en CDMX?

Los repartidores rechazan las medidas impulsadas por la Secretaría de Movilidad (Semovi), que plantean que las motocicletas utilizadas para entregar mercancías cuenten con placas de carga y licencias específicas para realizar esta actividad.

También consideran que las disposiciones representan una sobre regulación con fines recaudatorios, particularmente por el cobro del 2% a las plataformas digitales y la incorporación de bicicletas y vehículos eléctricos a nuevos trámites.

Aunque la Semovi anunció la suspensión temporal de la prueba piloto y el inicio de mesas de diálogo con los repartidores, organizaciones como Ni Un Repartidor Menos A.C . exigen que el proyecto sea cancelado definitivamente.

Repartidos de Uber Eats (Magdalena Montiel Velázquez)

¿Qué calles tendrán bloqueos por la protesta de repartidores?

Entre las principales vialidades contempladas para los cortes y bloqueos intermitentes por parte del gremio de repartidores de aplicación, se encuentran:

Río Churubusco

Calzada de Tlalpan

Paseo de la Reforma

Bucareli

Avenida Insurgentes

Las movilizaciones por parte de los repartidores ante la protesta contra las nuevas placas para motos, podrían generar complicaciones en la circulación durante el viernes en CDMX, especialmente en las zonas cercanas a los puntos de concentración y las rutas previstas para las protestas.