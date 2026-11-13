Las motocicletas de Ryan Wedding, el narcodeportista canadiense ligado al Cártel de Sinaloa, tuvieron una fuerte demanda a nivel nacional e internacional en la subasta del 13 de noviembre del Instituto Para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP).

La titular del INDEP, Mónica Fernández Balboa, reportó que se vendieron 57 de las 62 motos de Ryan Wedding, por un valor total que supera los 70 millones de pesos, lo que representa un alto porcentaje de venta.

Aún quedan cinco motocicletas de lujo transferidas por la Fiscalía General de la República (FGR) por las que podrías participar y que van de los casi 400 mil pesos a más de 1.5 millones de pesos. Te contamos cuáles son.

Las 5 motocicletas de Ryan Wedding que aún podrías comprar al INDEP

Las cinco motos no vendidas del INDEP que aún aparecen en la categoría de subastas presenciales a martillo en CDMX están los siguientes lotes:

Lote 50: Motocicleta marca Ducati gris con verde, modelo 1974, con precio de salida de 1 millón 612 mil 900 pesos Lote 150: Motocicleta marca Zuzuki azul con rojo y blanco, modelo 1989, con precio de salida de 1 millón 170 mil 200 pesos Lote 249: Motocicleta marca Augusta cromo con negro, modelo 1966, con precio de salida de 823 mil 800 pesos Lote 300: Motocicleta marca Yamaha amarilla, modelo 1977, con precio de salida de 373 mil 300 pesos Lote 400: Motocicleta marca Ducati rojo con gris, modelo 1955, con precio de salida de 463 mil 900 pesos

Los precios de salida, y por lo tanto los precios de venta, no incluyen IVA. Ninguna de las cinco motos ex propiedad de Ryan Weeding cuenta con llave, de acuerdo cn las especificaciones del INDEP.

Detalles de la siguiente subasta de motocicletas de Ryan Wedding del INDEP

Mónica Fernández Balboa, titular del INDEP, dijo que las cinco motocicletas que aún están disponibles se van a ofertar en la siguiente subasta presencial a martillo del 27 de noviembre en la Ciudad de México.

Las subastas presenciales del INDEP se realizan normalmente en el salón Ambrosía en Periférico Sur 3395, alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México.

Las cinco motocicletas no vendidas se resguardan en el inmueble federal ubicado en Ceylan 479, colonia Estación Pantaco, alcaldía Azcapotzalco, CDMX.