La presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), Blanca Cruz, confirmó que 15 funcionarios han dejado sus cargos en el organismo tras la renuncia de Guadalupe Taddei.

En medio de los señalamientos en contra de Guadalupe Taddei por presuntas irregularidades en su gestión, Blanca Cruz confirmó que también han renunciado personas cercanas a la expresidenta.

Blanca Cruz confirma nuevas bajas en el INE tras salida de Taddei; suman 15 renuncias

Ante medios de comunicación, Blanca Cruz anunció que, hasta el momento, se registran 15 renuncias en el INE, la mayoría habrían sido presentadas la noche del martes 27 de octubre de forma voluntaria.

Blanca Cruz confirma 15 renuncias en el INE tras la salida de Guadalupe Taddei (Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

De acuerdo con la información, entre los funcionarios que presentaron su renuncia se encuentra Carlos Daniel Luna Rosas, quien se desempeñaba como jefe de Despacho de la Presidencia en la gestión de Taddei.

Blanca Cruz explicó que el INE solicitará información al Órgano Interno de Control (OIC) para determinar si existen investigaciones o procedimientos abiertos contra las personas que dejaron sus puestos.

La revisión también será relevante para establecer cómo proceder con los finiquitos correspondientes, en caso de que existan procesos administrativos que deban considerarse antes de realizar los pagos.

La consejera presidenta provisional del INE reiteró que las renuncias de los 15 funcionarios fueron presentadas de manera voluntaria y no descartó que puedan registrarse más salidas en los próximos días.

Respecto a la continuidad del secretario ejecutivo, Blanca Cruz señaló que la permanencia de este funcionario fue un acuerdo del Consejo General y de la Junta General Ejecutiva.