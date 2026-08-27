El coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ignacio Mier, reveló que tuvo una última charla con Enrique Inzunza antes de que el legislador tomara la decisión salir del grupo parlamentario.

Así lo dio a conocer Ignacio Mier al señalar que fue el día martes 25 de agosto cuando se encontró con el senador originario de Sinaloa, en la misma sede legislativa.

Incluso, reveló que durante la última charla le sugirió a Enrique Inzunza que pidiera licencia a su cargo para que enfrente las acusaciones que pesan en su contra.

Enrique Inzunza habló con Ignacio Mier antes de separarse de Morena

El miércoles 26 de agosto, el senador Enrique Inzunza informó que tomó la decisión de separarse de la fracción parlamentaria de Morena para seguir fungiendo como legislador independiente.

El anuncio se dio mientras la Fiscalía General de la República (FGR) lleva a cabo una investigación en su contra por las acusaciones por presuntos nexos con el crimen organizado.

Enrique Inzunza deja bancada de Morena en el Senado; acusa embestida en su contra (Eduardo Díaz / SDPnoticias )

Previo a que concretara su salida de la bancada morenista en el Senado de la República, Enrique Inzunza sostuvo una última charla con el coordinador del mismo grupo, Ignacio Mier Velasco.

“Él decidió separarse del grupo y se respeta esa decisión. Con nosotros con eso basta” Ignacio Mier

El propio Ignacio Mier señaló que se trató de una conversación que se llevó cabo un día antes de la salida del senador, en la que Enrique Inzunza le comunicó su decisión.

De la misma forma, el coordinador de los senadores de Morena expuso que al tomar conocimiento de la determinación, no se hizo más por retenerlo en la fracción, pues su decisión se respetó.

Ignacio Mier también sugirió pedir licencia a Enrique Inzunza

Al revelar que tuvo una última charla con Enrique Inzunza antes de que saliera de la bancada de Morena, Ignacio Mier resaltó que en la conversación le hizo una sugerencia al senador de Sinaloa.

Al respecto, el coordinador de la bancada morenista en el Senado destacó que al hablar con Enrique Inzunza, también lo invitó a que se separara de su cargo al pedir licencia.

“Una invitación, una sugerencia que pidió la presidenta y que nosotros también le hicimos, pero ya son decisiones personales, ya ahí sí no podemos meternos” Ignacio Mier