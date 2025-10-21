Karla Regalado es directora del Hospital Regional de Pemex en Villahermosa, Tabasco, el cual enfrenta denuncias por desbasto de medicamentos.

A mediados de octubre, pacientes del Hospital Regional de Pemex en Villahermosa acusaron falta de comida y medicamentos para los pacientes.

¿Quién es Karla Regalado? Directora del Hospital Regional de Pemex de Villahermosa

Karla Regalado Ramírez es la directora general del Hospital Regional de Pemex en Villahermosa, donde recientemente una paciente denunció irregularidades.

Raquel Hidalgo, paciente del Hospital Regional de Pemex en Villahermosa, compartió un video en redes sociales para denunciar desabasto.

Karla Regalado, directora del Hospital Regional de Pemex en Villahermosa, Tabasco (Especial)

La ciudadana expresó que llevaba más de 10 días internada, en espera de que le retiren un catéter, el cual no le podían quitar por falta de material hospitalario.

¿Qué edad tiene Karla Regalado?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Karla Regalado.

¿Quién es el esposo de Karla Regalado?

No se tiene información de la vida privada de la funcionaria.

Karla Regalado, directora del Hospital Regional de Pemex en Villahermosa, Tabasco (Especial)

¿Cuántos hijos tiene Karla Regalado?

Se desconoce si la directora del Hospital Regional de Pemex en Villahermosa tiene hijos.

¿Qué estudió Karla Regalado?

Karla Regalado es médico cirujano por la Universidad Popular del Estado de Puebla y su especialidad estaría relacionada con urgenciología.

Karla Regalado, directora del Hospital Regional de Pemex en Villahermosa, Tabasco (Especial)

¿En qué ha trabajado Karla Regalado?

Karla Regalado fue parte de la jefatura del Servicio de Urgencias del Hospital Regional de Pemex en Villahermosa.

En 2023, Karla Regalado quedó como directora del hospital tras la remoción de María Patricia Fernández Ríos.

Exigen respuesta a Karla Regalado tras desabasto en el Hospital Regional de Pemex en Villahermosa

Tras la difusión del video de Raquel Hidalgo, quien necesita un procedimiento por una colostomía, familiares exigen respuestas a la directora del hospital.

Familiares de pacientes del Hospital Regional de Pemex en Villahermosa, solicitaron ayuda a las autoridades por el desabasto de medicamentos.

Sofía Hidalgo, hermana de la paciente del hospital de Pemex, dio una entrevista a Azucena Uresti y reveló que no han recibido respuesta de las autoridades.

Incluso, las autoridades hospitalarias les prohibieron la entrada con celulares y comida .

“No hay medicamentos ni nada, están sin clima, el calor está feo”, dijo la hermana de Raquel Hidalgo.