Imelda Castro, senadora por Morena y recién nombrada como coordinadora de la Cuarta Transformación en Sinaloa, cuestionó el por qué Enrique Inzunza se aferró al fuero.

Tras confirmarse su salida de la bancada de Morena, pero su permanencia como legislador, Imelda Castro afirmó que Enrique Inzunza debió pedir licencia.

Imelda Castro cuestiona continuidad de Enrique Inzunza como senador pese a señalamientos en su contra

En una declaración pública por el tema Enrique Inzunza, Imelda Castro reprochó la continuidad de Enrique Inzunza como senador pese a señalamientos en su contra.

La senadora de Morena restó importancia a la salida de Inzunza de la bancada guinda, pues aseguró que la decisión correcta que debió tomar era solicitar licencia.

Enrique Inzunza, senador (Cuartoscuro / José Betanzos Zárate )

Castro manifestó que sin importar el partido político en el que se encuentre el legislador, su obligación era separarse de su cargo para afrontar las acusaciones por presuntos nexos con el crimen organizado.

En este sentido, Imelda Castro cuestionó que se trataría de un acto para aferrarse al fuero por parte de Inzunza, refiriendo que no cumplió con el conocido refrán “el que nada debe nada teme”.

Según indicó la senadora morenista, no se trata de una situación actual, pues afirmó que la licencia se debió solicitar desde el 29 de abril de 2026.

Esto cuando se dieron a conocer los señalamientos contra Inzunza, refiriendo el caso de otros políticos sinaloenses que también fueron acusados por Estados Unidos y quienes sí se deslindaron de sus cargos para ser investigados.