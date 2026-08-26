Ricardo Monreal hizo un llamado a respetar la decisión de Enrique Inzunza sobre su futuro en el Senado, ya que, señaló, su permanencia en el cargo debe ser una elección personal.

“El respeto a la cámara ajena es la paz. No me voy a meter con ningún senador, no actuaré con imprudencia y será la cámara de senadores la que decida y él en lo personal”. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados

Citando a la presidenta Claudia Sheinbaum, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados dijo que cada militante debe evaluar si permanecer en el cargo beneficia o afecta al movimiento.

Hasta la publicación de esta nota, Enrique Inzunza acumula 118 días sin asistir al Senado, situación que ha generado distintas reacciones entre Morena y la oposición.

Licencia de Enrique Inzunza abre debate en Morena y oposición

En conferencia, el diputado Ricardo Monreal refrendó su respeto a Enrique Inzunza, reiterando que no emitirá acusaciones contra su persona y que su futuro quedaría en manos del grupo parlamentario.

“Yo le tengo respeto al senador Inzunza, no voy a emitir una descalificación, acusación o insulto a él ni a la Cámara que representa, en todo caso es el grupo parlamentario el que tiene que decidir”. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados

La postura de Ricardo Monreal se suma a la del diputado y vocero de Morena, Arturo Ávila, quien ha pedido que Inzunza solicite licencia y someta al escrutinio de la justicia sin fuero constitucional.

“La mejor forma de someterse al escrutinio de la justicia es sin fuero constitucional” Arturo Ávila. Vocero de diputados federales de Morena

Por su parte, Gerardo Fernández Noroña dijo que cree en la honorabilidad de Inzunza y que “tiene pleno derecho a incorporarse” al Senado. Sin embargo, advirtió que si regresa se podría desatar una nueva ofensiva contra Morena.

En contraste, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano han acusado a Morena de proteger al senador y han sostenido que debe enfrentar las investigaciones sin utilizar el fuero.

El senador Enrique Inzunza durante la Sesión Ordinaria en el Senado de la República. (Graciela López Herrera)

Enrique Inzunza acumula 118 días sin acudir al Senado

A casi cuatro meses de las acusaciones de Estados Unidos, el senador Inzunza suma más de 118 días sin acudir físicamente a las instalaciones o a las sesiones del pleno y de la Comisión Permanente.

No obstante, ha comentado que continúa realizando “labores sustantivas” conforme a su cargo, aunque solo ha tenido una participación vía Zoom en la Comisión de Justicia.