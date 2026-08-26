El senador sinaloense Enrique Inzunza Cázarez anunció formalmente su salida de la bancada de Morena para desempeñarse como legislador sin partido a partir de agosto de 2026.

“Por estricta convicción personal, he tomado la decisión de separarme del grupo parlamentario de Morena, para ejercer mi cargo de Senador de la República de manera independiente y conforme a la rectitud de mis deberes” Enrique Inzunza

Esta ruptura ocurre tras la difusión de investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos que lo vinculan con presuntos nexos con el narcotráfico, acusaciones que el funcionario califica como una campaña de difamación sin sustento.

Como consecuencia de este distanciamiento, Enrique Inzunza Cázarez perderá privilegios políticos estratégicos, incluyendo la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos.

Enrique Inzunza deja bancada de Morena en el Senado; acusa embestida en su contra (@InzunzaCazarez / X )

Enrique Inzunza deja bancada de Morena en el Senado; acusa embestida en su contra (@InzunzaCazarez / X )

Enrique Inzunza deja la bancada de Morena en el Senado para seguir como senador sin partido

La salida de Enrique Inzunza Cázarez del grupo parlamentario de Morena en el Senado, se formalizó el 26 de agosto del 2026.

Enrique Inzunza Cázarez envió una carta al coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, donde argumentó que su decisión de separarse de la bancada obedecía a una convicción personal y de principios.

“Las y los sinaloenses me confirieron mediante el voto democrático la responsabilidad de representarlos en el Senado de la República. He asumido esta encomienda conforme a las normas que han regido mi conducta en el ejercicio de los distintos cargos: seriedad, integridad y compromiso indeclinable con la Constitución y la Ley” Enrique Inzunza

Afirmó que dejaba el grupo parlamentario voluntariamente para evitar dar elementos o “municiones” a la “derecha conservadora” que pudieran ser utilizados para cuestionar al movimiento de transformación.

Aseguró ser víctima de una “feroz campaña de calumnias y diatribas” que inició meses atrás, cuando una oficina del Departamento de Justicia de los Estados Unidos difundió imputaciones en su contra que él calificó de falsas, dolosas y carentes de pruebas.

“Desde hace cuatro meses, se me ha hecho objeto de una feroz campaña de calumnias y diatribas, luego de que una oficina del departamento de justicia de los Estados Unidos difundiera, sin aportar hasta el día de hoy una sola prueba, un instrumento de lawfare, con imputaciones falsas, dolosas y carentes de todo sustento” Enrique Inzunza

Relacionó estos señalamientos con la denuncia que él mismo encabezó desde la tribuna del Senado contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, por la supuesta intervención ilegal de agentes de la CIA en el país.

“A la sazón del escándalo de violación a la soberanía y la seguridad nacional de nuestro país, por la injerencia de agentes de la CIA en contubernio con autoridades del estado de Chihuahua, en especial, de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, cuya denuncia encabecé desde la tribuna del Senado, para solicitar que se deslindaran responsabilidades de las personas participantes, nacionales y extranjeras, en esa grave vulneración de nuestro orden constitucional” Enrique Inzunza

Y sugirió que el verdadero destinatario de esta “embestida” estadounidense no era él, sino quien posee “el mayor liderazgo moral y político de la nación”.

“No se precisa mucha perspicacia para saber que es otro, alguien que posee el mayor liderazgo moral y político de la nación, el objetivo final de esta embestida. Sería una cobardía y un error, consentirlo o permitirlo” Enrique Inzunza

Enrique Inzunza Cázarez expresó que asumiría su propio patrocinio y que ejercería su cargo de forma independiente amparado en su probidad profesional.

“Soy abogado de mí mismo. Ejerzo mi propia defensa amparado en mi probidad profesional y mi honestidad personal. Por ello, no daré elementos a la derecha conservadora ni a nadie, para que se pretenda cuestionar un movimiento de transformación que representa las causas de los más humildes y laboriosos, lo mejor del gran pueblo de México” Enrique Inzunza

El senador Enrique Inzunza durante la Sesión Ordinaria en el Senado de la República. (Graciela López Herrera)

Enrique Inzunza deja bancada de Morena en el Senado en medio de crisis política

Detrás de la separación voluntaria de Enrique Inzunza Cázarez existió una crisis política con Morena.

La cual empezó cuando el gobierno de Estados Unidos solicitó la detención provisional con fines de extradición de Inzunza, del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y de otros funcionarios locales, acusándolos sin mostrar pruebas de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y la facción de “Los Chapitos”.

Ante la polémica, más de la mitad de los senadores de Morena presionaron fuertemente a Inzunza para que solicitara licencia, argumentando que su presencia afectaba la imagen del partido.

La situación se volvió insostenible cuando la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, respaldó públicamente la pertinencia de que Inzunza solicitara licencia para enfrentar sus investigaciones.

Debido a que Inzunza se negó rotundamente a pedir licencia para dejar su cargo legislativo, la bancada de Morena acordó solicitarle formalmente que saliera del grupo parlamentario.

Al declararse senador sin partido en lugar de pedir licencia, Inzunza logró conservar su escaño, fuero y voto en la Cámara Alta.