Higinio Martínez, legislador de Morena, dijo respetar la salida de Enrique Inzunza de su bancada y descartó que su separación pueda afectar la mayoría calificada que tiene el partido en el Senado.

Durante un breve encuentro con los medios, Higinio Martínez señaló que la salida de Inzunza fue una decisión personal y desconoce qué posición tendrá el senador frente a los proyectos de Morena.

Higinio Martínez afirma que salida de Inzunza no afectará la mayoría calificada en el Senado

Al ser cuestionado sobre el posible impacto de la salida de Inzunza en la mayoría calificada de Morena en el Senado, Higinio Martínez afirmó que esto no afectaría los proyectos de la bancada.

Enrique Inzunza deja bancada de Morena en el Senado. (Graciela López Herrera)

Higinio Martínez enfatizó que es responsabilidad de los senadores de Morena trabajar en propuestas eficaces que logren alcanzar la mayoría necesaria en el pleno para su aprobación.

Martínez reiteró que ahora Inzunza se desempeñará como senador sin partido, por lo que desconoce cuál será su posición frente a la bancada, aunque respeta su decisión ya que está en su derecho.

Al tratarse de una decisión personal, Higinio Martínez aclaró que evaluar la salida de Inzunza de Morena es una tarea que le corresponderá revisar al partido político y no a él en su calidad de senador.