A pesar de que las fiestas y actividades con motivo del Día de Muertos ya concluyeron, Clara Brugada informó que la Catrina Monumental se quedará en el Zócalo hasta el 11 de noviembre.

¡La Catrina Monumental se queda unos días más en el Zócalo capitalino! Clara Brugada

Fue por medio de un mensaje que compartió en sus redes, que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) informó sobre la extension del plazo para admirar la Catrina Monumental.

Cabe destacar que se tenía presupuestado que la escultura que se instaló en el Zócalo capitalino, solo permanecería en el sitio hasta el pasado lunes 2 de noviembre.

Catrina Monumental del Zócalo podrá admirarse hasta el 11 de noviembre

Al resaltar el éxito que ha tenido la Catrina Monumental del Zócalo, la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada anunció que la escultura será exhibida hasta el 11 de noviembre.

En su mensaje, Clara Brugada sostuvo que la intención es que nadie se quede sin admirar la figura que llena de orgullo, color y alegría a los habitantes de la ciudad.

¡La Catrina Monumental se queda unos días más en el Zócalo capitalino! Queremos que nadie se quede sin admirarla y disfrutar de esta hermosa figura que llena de orgullo, color y alegría el corazón de nuestra ciudad. El 11 de noviembre será su último día en el Zócalo. ¡Todavía están a tiempo de visitarla! — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) November 3, 2026

En ese sentido, resaltó que será hasta el próximo 11 de noviembre cuando se pueda visitar la Catrina Monumental del Zócalo que se instaló debido a las festividades de Día de Muertos.

En la publicación se incluyó un video en el que, a manera de una calaverita literaria, se extiende la invitación para todas las personas que deseen visitar y apreciar la escultura.

Así es la Catrina Monumental del Zócalo

La Catrina Monumental del Zócalo que tiene una altura con 33.4 metros de altura fue inaugurada el 29 de octubre de 2026 como parte de la Ofrenda de Día de Muertos.

El Taller de Arte Xibalbá, dirigido por Carlos Báez, se encargó de elaborar la escultura en coordinación con personal de la Secretaría de Cultura del gobierno de la CDMX.

Catrina Monumental del Zócalo (ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM / Andrea Murcia Monsivais)

De acuerdo con los responsables de la obra, en ella se combinaron materiales como el caso de acero y fibra de vidrio, con un vestido morado de 27 metros e iluminación LED.

La obra rinde homenaje a José Guadalupe Posada, creador de la imagen original y se completó con unos 70 mil plantas de cempasúchil que rodearon la Catrina Monumental en el Zócalo capitalino.

Inicialmente se planeó retirarla el 2 o 3 de noviembre, pero el éxito de público llevó a extender su permanencia hasta el 11 de noviembre, con desmontaje programado entre el 13 y el 16 de ese mes.