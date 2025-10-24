Un vinculó a proceso a Donovan por el asesinato del abogado David Cohen en Ciudad Judicial luego de considerar que hay pruebas suficientes de que estuvo implicado en el crimen.
Donovan fue el segundo detenido por el asesinato del abogado David Cohen y su aprehensión se dio días después del crimen en la alcaldía Iztapalapa, en Ciudad de México (CDMX).
Juez vincula a proceso a Donovan por asesinato del abogado David Cohen en Ciudad Judicial CDMX
Donovan tuvo una audiencia de continuación en la que un juez de control determinó que fuera vinculado a proceso por el asesinato del abogado David Cohen en Ciudad Judicial CDMX.
Tras dos horas de comparecencia, el juez afirmó que las pruebas (25 videos en formato DVD del ataque y la huida) son suficientes para iniciar un proceso penal contra Donovan.
De acuerdo con la información, Donovan seguirá en prisión preventiva oficiosa y dio dos meses para continuar con la investigación complementaria del asesinato del abogado David Cohen.
Cabe mencionar que Donovan, presunto implicado en el asesinato del abogado David Cohen, fue detenido en Iztapalapa bajo la posición de un arma de fuego y varias dosis de droga.