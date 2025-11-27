La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvo a Antonio Calderón, alias “El Goofy”, señalado como el presunto autor intelectual del asesinato del abogado David Cohen Sacal, ocurrido el 13 de octubre de 2025 afuera de la Ciudad Judicial, en la alcaldía Cuauhtémoc.

La captura de “el Goofy” representa uno de los avances más relevantes en el caso que conmocionó al gremio jurídico y a la opinión pública.

¿Quién es “El Goofy” y por qué lo detuvieron?

De acuerdo con la investigación, “El Goofy” habría reclutado y coordinado a los dos sicarios que ejecutaron el ataque contra Cohen Sacal.

La Fiscalía de la CDMX lo vincula con la entrega de armas, la planeación del homicidio y la promesa de pago a los autores materiales, quienes ya están detenidos desde octubre.

Las autoridades señalaron que el presunto autor intelectual mostró fotografías de la víctima a los atacantes y les dio instrucciones para ubicarlo a la salida de una diligencia judicial.

La detención ocurrió tras diversos cateos y análisis de teléfonos y redes sociales, que habrían permitido ubicar los movimientos de Antonio N. y su relación directa con los implicados. La fiscalía informó que cuenta con declaraciones de uno de los sicarios, quien aseguró que fue contratado por “El Goofy” para cometer el crimen.

Qué sigue para el caso David Cohen Sacal

Con esta detención, el caso David Cohen Sacal entra en una fase clave: aunque se han asegurado al presunto autor intelectual y a los ejecutores, el móvil del homicidio aún no ha sido esclarecido públicamente. La autoridad adelantó que la investigación continúa para determinar si hubo más personas involucradas y cuáles fueron las motivaciones detrás del ataque.

Antonio N. será presentado ante un juez de control, donde la fiscalía capitalina buscará vincularlo a proceso por homicidio calificado. También se prevé que en las próximas horas se revelen nuevos detalles sobre el móvil y la red de colaboración detrás del crimen.