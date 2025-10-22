Se llevó a cabo la audiencia inicial de Donovan N, en donde se le imputó formalmente de ser el presunto responsable del asesinato de David Cohen.

Donovan es el segundo detenido por el asesinato de David Cohen, cometido en Ciudad Judicial en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc en Ciudad de México, la tarde del lunes 13 de octubre.

Sin embargo, todavía se estaría buscando al autor intelectual del asesinato de David Cohen, quien murió en los primeros minutos del 14 de octubre, derivado de las heridas que habría perpetrado Donovan N.

Asesinato de David Cohen: Donovan es imputado por homicidio calificado

Donovan N fue imputado por el delito de homicidio calificado en su audiencia inicial por el asesinato de David Cohen; se le dictó prisión preventiva como medida cautelar.

Acorde con lo señalado, fue durante la mañana de este martes 21 de octubre que dentro del Reclusorio Sur se cumplimentó la orden de aprehensión por el asesinato de David Cohen.

Ya que Donovan estaba detenido por delitos contra la salud y posesión de arma de fuego, desde el pasado 15 de octubre, por lo que fue trasladado a su audiencia en los juzgados de la colonia Doctores.

La defensa de Donovan mencionó que hay 25 videos en la carpeta de investigación, por lo que solicitó ampliación del plazo constitucional para retomar la audiencia el viernes 24 de octubre.

Donovan fue imputado por el asesinato de David Cohen (@PabloVazC/X)

Asesinato de David Cohen: Defensa de Donovan buscaría reducción de sentencia

Aunado a explicar la ampliación del plazo constitucional, el abogado de Donovan, Enrique Mayen, dio a conocer que buscarían reducir la sentencia y aceptar un procedimiento abreviado por el asesinato de David Cohen.

Sin embargo, la defensa agregó que están a la espera de definir la estrategia que tomarán a favor del presunto asesino de David Cohen, culpa que Donovan aceptaría si optan por el procedimiento abreviado.

Asimismo, admitió que Donovan N se encontraría optimista, ya que espera el resultado del análisis de los peritos para determinar el próximo paso en el caso de David Cohen.