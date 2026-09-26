El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que el huracán Polo toque tierra impactando en Baja California Sur el lunes 28 de septiembre al mediodía como categoría 2.

Esto en una trayectoria del huracán Polo que se dirige hacia la península y se espera que cruce Baja California Sur el lunes, detalló el SMN.

Pese a que el huracán Polo se encuentra en categoría 5 actualmente, el SMN prevé su debilitamiento gradual al acercarse a las costas de Baja California Sur.

Huracán Polo pegara con lluvias intensas en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Chihuahua: SMN

Previo a que el huracán Polo podría impactar en Baja California Sur como categoría 2, el SMN también informa de lluvias intensas en el estado, así como en Sonora, Sinaloa y Chihuahua por el ciclón.

El SMN detalló que para el lunes 28 de septiembre habrá lluvias intensas en Baja California Sur por el huracán Polo, mientras que en el centro del estado se esperan lluvias torrenciales.

En el extremo sur de la península de Baja California Sur, el huracán Polo traerá lluvias muy fuertes, así como al sur de Sonora, en el norte Sinaloa y en algunas regiones del sur de Chihuahua.

Asimismo, el SMN apuntó que la interacción entre el huracán Polo y Odalys traerá una gran intensidad de humedad en toda la zona, así como en Nuevo México y zonas sur de Estados Unidos con problemas de lluvias.

Además, se pidió a la población evitar carreteras en Baja California Sur durante estos días, ya que la entrada del huracán Polo puede traer inundaciones severas en la zona.