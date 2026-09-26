La tarde de este viernes 25 de septiembre, Webcams de México logró captar los primeros efectos del huracán Polo en playas de Nayarit.

Cámaras instaladas en Bahía de Banderas permitieron observar las intensas lluvias provocadas por las bandas nubosas del huracán Polo como un poderoso categoría 5.

Video capta los primeros efectos del huracán Polo en playas de Nayarit (Captura / Webcamsdemexico)

Video capta los primeros efectos del huracán Polo en playas de Nayarit

A su paso por el Pacífico mexicano, el huracán Polo hizo sentir sus efectos en playas del estado de Nayarit, provocando lluvias acompañadas de tormenta eléctrica y fuertes vientos.

Webcams de México permitió observar la transición en el paisaje de Nayarit, pasando de un día nublado a encontrarse completamente sin visibilidad.

Rápidamente, la lluvia del huracán Polo se apoderó completamente de la zona costera, envolviendo todo a su paso con sus extensas bandas nubosas.

Por poco más de una hora, la tormenta se apoderó de las playas de Nayarit, permitiendo observar la fuerza de la naturaleza incluso estando a varios kilómetros de distancia.

💥 ¡Impresionante!

Así llegan los efectos del poderoso #huracán #Polo a #NuevoVallarta, #Nayarit.

🌊🌀 La fuerza de la naturaleza se hace sentir.

¿Tu localidad se encuentra en el área de influencia de este sistema?

Vista Bahía de Banderas #timelapsehttps://t.co/MEe2mbf4Mv pic.twitter.com/PokPK9KsmW — Webcams de México (@webcamsdemexico) September 26, 2026

Tras la lluvia, la calma vuelve a Nayarit, aunque se prevé que el huracán Polo continúe provocando lluvias durante la noche de este viernes 25 de septiembre y las primeras horas del sábado 26.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el huracán Polo se fortaleció por tercera vez a un huracán categoría 5, ubicándose a 570 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes, en Jalisco.