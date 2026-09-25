El huracán Polo tocaría tierra en Baja California Sur durante la mañana del próximo lunes 28 de septiembre como categoría 2, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Fabián Vázquez, coordinador del SMN, detalló que, según la trayectoria del huracán Polo, el sistema alcanzaría la zona central de Baja California Sur alrededor de las 6:00 de la mañana del lunes.

SMN pronostica impacto del huracán Polo en Baja California Sur como categoría 2

El SMN prevé que el huracán Polo comience a perder fuerza progresivamente durante su trayectoria al noroeste de México, degradándose a categoría 4 para la tarde del sábado 26 de septiembre.

Huracán Polo tocaría tierra el lunes como categoría 2, según pronóstico del SMN (Captura de pantalla)

Para el lunes por la mañana, Polo alcanzaría la categoría 2, con vientos sostenidos de 175 km/h y rachas de hasta 215 km/h. La trayectoria contempla un primer impacto en Baja California Sur, en la franja central.

Los reportes señalan que, tras impactar en Baja California Sur, el huracán Polo atravesaría la península e ingresaría al Golfo de California para dirigirse hacia las costas de Sonora como categoría 1.

Entre los principales efectos se encuentra el oleaje de hasta 8 y 9 metros en la costa occidental de Baja California Sur durante el lunes. Los primeros efectos podrían sentirse en Los Cabos desde el domingo .

Asimismo, el SMN pronostica lluvias intensas en Baja California Sur y precipitaciones de muy fuertes a torrenciales en Sonora, el norte de Sinaloa y zonas limítrofes con Chihuahua durante el martes.