Hugo López-Gatell, epidemiólogo y subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, no aplica sus propias enseñanzas del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) en el control de la viruela del mono.

Así lo consideró el maestro Ricardo Baruch, investigador y activista en temas de salud sexual, que además fue alumno de Hugo López-Gatell en el INSP.

Desde redes sociales, recordó que Hugo López-Gatell fue su maestro de vigilancia epidemiológica, pero ahora hace todo lo contrario de lo que le enseñó para el control de enfermedades.

En entrevista para Así las cosas, Baruch aseguró que el subsecretario ha sido uno de los investigadores más reconocidos de México en materia de epidemiología y enfermedades infecciosas.

Sin embargo, no ha aplicado las enseñanzas obtenidas de sus propias investigaciones en materia de enfermedades infecciosas en el manejo y control de la viruela del mono.

“En este tema de enfermedades infecciosas, como lo podría ser la viruela pues es donde él tenía o tiene un expertise muy importante pero pues a nivel de lo que está haciendo ahora en la secretaría de Salud para contener el brote estamos viendo que prácticamente nada de esas recomendaciones que uno aprende” Ricardo Baruch, investigador y activista en temas de salud sexual

Hugo López-Gatell no aplica las recomendaciones para enfermedades infecciosas pese a su expertise

Ricardo Baruch aseguró que, como subsecretario de salud y epidemiólogo, Hugo López-Gatell no ha aplicado las recomendaciones para el control de enfermedades infecciosas, en el caso de la viruela del mono.

Esto, de acuerdo con el investigador y activista, es la causa de las críticas internacionales al manejo de esta crisis sanitaria, pues consideran que la respuesta del gobierno mexicano ha sido lenta.

“El manejo ha sido muy criticado, tanto por organizaciones de la sociedad civil, por especialistas e incluso por organismos internacionales que empiezan ya a preocuparse (por) la lentitud de la respuesta del gobierno mexicano ante la viruela símica” Ricardo Baruch, investigador y activista en temas de salud sexual

Baruch recordó que la estrategia actual de Hugo López-Gatell respecto a la viruela del mono es centralizar el diagnóstico al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).

Esto quiere decir que, sin importar en qué estado de México haya pacientes sospechosos de viruela del mono, las muestras tendrán que ser enviadas a la Ciudad de México, donde se encuentra el instituto.

“Para cuando le regresen sus resultados como 10 días después, esta persona ya casi casi que se está curando de las lesiones de la viruela” Ricardo Baruch, investigador y activista en temas de salud sexual

Al no tener un resultado, el paciente probablemente no se aisló y no dejó el contacto con otras personas, lo que incrementa el riesgo de contagio.

Asimismo, impide el seguimiento de casos de la enfermedad, pues sin el resultado, la persona no se comunica con aquellos con los que ha tenido contacto cercano.

Además. Ricardo Baruch criticó que desde el mando de Hugo López-Gatell, no se esté dando información suficiente a las unidades médicas sobre la viruela símica.

“Si llega hoy una persona con algunos síntomas a una clínica en Irapuato, Guanajuato, es muy probable que las personas en esa clínica no hayan escuchado ni siquiera de la viruela y si lo escucharon, no tengan idea de qué hacer en el manejo del caso” Ricardo Baruch, investigador y activista en temas de salud sexual

México tiene más de 500 casos de viruela del mono

De acuerdo con la Secretaría de Salud, al corte del 29 de agosto, México cuenta con 504 casos de viruela del mono confirmados.

Sin embargo, mil 146 cuentan con estatus de “caso probable”, de acuerdo con las muestras analizadas por el InDRE.

Asimismo, la mayor cantidad de casos se ubican en 5 estados, siendo la CDMX la que tiene más, con 279 casos confirmados de viruela del mono, seguida por: