El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, le declaró la guerra al Dr. Simi en el mejor momento del peluche, utilizado como símbolo nacional en los conciertos de varias celebridades.

Durante la conferencia mañanera de hoy 16 de agosto, Hugo López-Gatell señaló que la cadena de farmacias de donde viene Dr. Simi sólo es una empresa lucrativa a la que no le importa la salud de los mexicanos.

En ese sentido, Hugo López-Gatell refirió que lo deseable es que las farmacias del Dr. Simi y otras más con consultorios adyacentes no existan. ¿Será este el fin del Dr. Simi?

Este martes 16 de agosto, Hugo López-Gatell señaló que las cadenas de farmacias con consultorios adyacentes, como la del Dr.Simi, son un gran engaño.

Ya que, según sus palabras, atraparon a la gente con la idea de una atención inmediata, sin filas, al comparar la atención en los institutos de seguridad pública.

Sin embargo, señaló que los consultorios de las cadenas de farmacias no resuelven ningún problema significativo de salud y que en ocasiones, ponen en peligro la vida de los ciudadanos.

Sumado a las declaraciones en donde señala a la cadena de farmacias con consultorios adyacentes como un engaño, Hugo López-Gatell dijo que en ese esquema hay condiciones precarias, de salud y laborales.

Según lo señaló Hugo López-Gatell, los y las médicos que trabajan en consultorios como el de Dr. Simi, generalmente viven situaciones que vulneran sus derechos laborales, como:

Asimismo, mencionó que las médicas y médicos viven una presión constante por vender medicamentos.

Por lo que, generan recetas con medicamentos no indicados de manera correcta, ya que el único objetivo de la farmacia es que le compren.

“Tienen que hacer recetas de múltiples medicamentos, porque ese es el interés principal, no es dar consulta, no es resolver un problema de salud.

Algunas cadenas no cobran la consulta porque no lo consideran importante, lo importante es que salgan con una receta de 6-8-10-15 medicamentos, la gran mayoría no correctamente indicados, abuso en el uso de antibióticos”.

Hugo López-Gatell