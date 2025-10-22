El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó el recurso sobre la investigación a ex y actuales consejeros del INE que votaron en contra de la revocación de mandato.

Con cuatro votos a favor y dos en contra, el TEPJF desechó el recurso en contra exconsejeros del INE al considerar que no es competente para pronunciarse en esta controversia.

Según los reportes, el recurso impuesto es en contra de:

Claudia Zavala, consejera del INE Dania Ravel, consejera del INE Jaime Rivera, consejero del INE Lorenzo Córdova, exconsejero del INE Ciro Murayama, exconsejero del INE Roberto Ruiz, exconsejero del INE

TEPJF se declara no competente para intervenir en investigación a exconsejeros del INE

De acuerdo con la información, seis consejeros votaron posponer la revocación de mandato de 2021 argumentando que no contaban con los recursos necesarios para cumplir con el proceso.

Ante esta negativa, el diputado Sergio Gutiérrez Luna presentó una denuncia penal contra los entonces consejos, que el Órgano Interno de Control (OIC) del INE revivió recientemente.

Pese al intento de revivir la denuncia en contra de los ex y actuales consejeros del INE, el TEPJF desechó el recurso judicial, pero el OIC continuará el procedimiento administrativo.