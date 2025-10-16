SCJN celebrará su primera audiencia pública el 20 de octubre

El próximo lunes 20 de octubre se celebrará la primera audiencia pública de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) presidida por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, de 52 años.

Primera audiencia pública de la nueva SCJN que será enfocada para personas con discapacidad, por lo que “por primera vez en la historia, un espacio formal de diálogo directo” para este sector de la sociedad.

Por primera vez, la SCJN abrirá un espacio formal de diálogo directo con la sociedad para escuchar las voces de las personas con discapacidad, dando un paso firme hacia una justicia accesible, participativa y cercana a la realidad social del SCJN

La primera audiencia pública de la SCJN programada para el lunes 20 de octubre dará inicio a partir de las 12:00 y hasta las 4:00 de la tarde.

El objetivo de esta primera audiencia pública de la SCJN es “análisis del derecho a la consulta de personas con discapacidad en el ámbito jurisdiccional”.

¿Cómo participar en la primera audiencia pública de la SCJN del 20 de octubre?

Durante la primera audiencia pública de la SCJN del 20 de octubre personas, grupos, colectivos y órganos del Estado podrán participar en esta.

Por lo que para ser parte de la primera audiencia pública de la SCJN los interesados deberán registrarse en la convocatoria del órgano.

Tendrán hasta este jueves 16 de octubre a las 23:59 horas, para enviar su solicitud ya sea de manera impresa en las Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia del Tribunal, o por vía electrónica en www.scjn.gob.mx. con los siguientes datos:

Nombre completo de la persona participante, y denominación del ente público, asociación, agrupación u organización que representa;

Domicilio y correo electrónico

Descripción del enfoque, postura o aportación

Forma en la que se participará presencial o a distancia

Asimismo, el pleno de la SCJN en sesión privada, el próximo viernes 17 de octubre, aprobará la lista de los participantes para esta primera audiencia, los cuales serán notificados ese mismo día.