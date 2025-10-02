Colectivos organizan marcha en CDMX hoy miércoles 1 de octubre frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, en exigencia a la liberación de la Flotilla Global Summud que iba a la Franja de Gaza.

Este mismo 1 de octubre se dio a conocer que la Flotilla Global Summud fue detenida por orden del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tras una serie de amenazas desde que zarparon.

Dicha orden del israelí también se da en medio de las protestas en su contra a nivel mundial, encabezadas por mandatarios en la Asamblea General de la ONU, además de un acuerdo para finalizar el conflicto.

Marcha en CDMX por Gaza hoy: bloqueo en Avenida Juárez, frente a Secretaría de Relaciones Exteriores

El Movimiento Global por Gaza anunció una marcha en CDMX hoy miércoles 1 de octubre, que se mantiene en la Secretaría de Relaciones Exteriores con cierre de circulación en Avenida Juárez.

La marcha en CDMX por Gaza estaba prevista para las 16:30 horas en exigencia a la liberación de la Flotilla Global Summud y de que se garantice la integridad de los mexicanos que iban a bordo.

Sin embargo, la marcha por Gaza en CDMX también exige a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al gobierno de México que rompa relaciones con Israel por la detención de los mexicanos.

Acorde con lo señalado por las autoridades capitalinas, en Avenida Juárez ya se encuentra personal de la Concertación Política de CDMX para dialogar con los manifestantes de la marcha por Gaza.

Mientras que el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana invita a automovilistas evitar la zona y tomar vías alternas, como Artículo 123.

Bloquean Av. Juárez para exigir a México romper relación con Israel, luego de la captura de las personas (entre ellas mexicanos) que viajaban en la Flotilla Sumud, con ayuda humanitaria hacia Gaza. pic.twitter.com/5Ug36QhIyH — Yulia Bonilla (@yul_bonilla) October 1, 2025

Marcha por Gaza: Monterrey y otras ciudades también protestarán por la Flotilla Global Summud

La CDMX no es la única ciudad que mantiene o tendrá una marcha por Gaza en protesta contra la detención de la Flotilla Global Summud, tal como convocaron en Monterrey, Nuevo León.

Acorde con la invitación, a las 19:00 horas de hoy miércoles 1 de octubre partirán desde Interplaza, con dirección al Palacio de Gobierno en Monterrey, en exigencia también a condenar la agresión contra la Flotilla.

Mientras que en Madrid, España, también mantienen otra marcha por Gaza y la Flotilla y diversas protestas, tal como comparten en redes, junto a las ciudades de otros países como:

Turquía

Grecia

Italia

Alemania

Francia

Colombia

Argentina