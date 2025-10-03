Un grupo de encapuchados y la policía capitalina protagonizaron un violento enfrentamiento durante la marcha del 2 de octubre en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX).

Con piedras, palos, cohetones y bombas molotov, los encapuchados desplegaron ataques contra las autoridades e incluso contra negocios que se encuentran en la zona aledaña al Zócalo.

Uno de estos ataques y robos tuvo lugar en la Plaza Joyera, mientras que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) intentaban desplegar con extintores a los manifestantes.

:#Ar2ÚltimaHora🦎🚨:

Integrantes del bloque negro prenden fuego en la zona de los portales del zócalo, varios de los comercios ahí ubicados han sido asqueados



La marcha por el 2 de octubre de este año ha sido la MÁS VIOLENTA de los últimos años. pic.twitter.com/SdNquoflKh — 𝘼𝙧𝟮_𝙈𝙭🦎🇲🇽 (@ar2_mx) October 3, 2025

Policía resulta quemado durante manifestación del 2 de octubre en el Zócalo

Durante la manifestación, uno de los agentes auxiliares de la SSC que intentaba replegar a los manifestantes de la marcha del 2 de octubre fue alcanzado por un objeto que le incendió parte del uniforme.

El video de apenas unos segundos de duración, muestran al elemento intentando apagar el fuego de sus piernas, mientras que sus compañeros intentan auxiliarlo.

Parte de los manifestantes han sido vistos con objetos flamables, así como con bombas molotov que arrojan a los uniformados.

Policía termina en llamas 🚨 Uno de los agentes auxiliares de la SSC que contenía la marcha del 2 de octubre fue alcanzado por el fuego. Manifestantes y policías protagonizaron un enfrentamiento que provocó caos en la movilización. pic.twitter.com/eYUTPGAI4c — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) October 3, 2025

Violento enfrentamiento entre encapuchados y policías deja varios heridos en la marcha del 2 de octubre en el Zócalo

Primeros reportes refieren que varios elementos de la policía capitalina han resultado lesionados a causa de los enfrentamientos con el Bloque Negro que participa en la marcha del 2 de octubre en el Zócalo.

Las imágenes muestran a parte de los manifestantes golpear con palos y piedras a los elementos, quienes se repliegan e intentan dispersarlos únicamente usando extintores.

En tanto, personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) atiende a varios lesionados en la zona del Zócalo, entre los que se encuentran elementos de la policía y manifestantes.

“La marcha del 2 de octubre de hoy es una de las más violentas”, refieren los periodistas que se encuentran en la zona este 2 de octubre de 2025.