La Flotilla Global Sumud o flotilla en camino a Gaza informó que fueron interceptados por personal militar de Israel, ello mediante un mensaje de actualización en redes sociales a las 21:34 horas, tiempo local; por su parte Benjamin Netayahu confirmó que dio la orden de detener su avance a fin de que no lleguen al territorio palestino.

“Esto podría indicar un posible bloque naval, pero que quede claro: no nos dejaremos intimidar por amenazas, acoso ni esfuerzos para proteger el asedio ilegal de Israel a Gaza” Flotilla Global Sumud

“Nuestras naves están siendo interceptadas ilegalmente… por personal militar”, escribieron minutos después de haber detectado mediante radares a un grupo de 20 buques.

Previamente, en sus redes sociales detallaron que su radar identificó 20 buques a solo tres millas náuticas de su flota, posiblemente de Israel.

Ante un posible ataque o bloqueo naval, la flotilla encabezada por Greta Thunberg dijo que no se van a dejar intimidar por amenazas, acoso, ni esfuerzos para proteger el asedio ilegal de Israel a Gaza.

Benjamin Netanyahu confirma que no dejará entrar la Flotilla Global Sumud a Gaza

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmó que dio la orden para que la Flotilla Global Sumud no entrara al territorio palestino de Gaza con ayuda humanitaria.

“He dado órdenes de que bajo ninguna circunstancia se permitirá que los barcos de la flotilla entren a Gaza” Benjamin Netanyahu. Primer Ministro de Israel

Flotilla en camino a Gaza fue interceptada por Israel; advirtieron posible ataque

El primer mensaje se envió el 1 de octubre a las 20:20 horas, tiempo local, en el que señalaron que en alrededor de 30 minutos estarían alcanzando la posición de los buques identificados.

Al momento del envío del mensaje dijo que aún no tenían confirmación de su identidad, pero después colgaron un video enel que mencionaron que estaban siendo interceptados por personal militar de Israel y que ellos son activistas pacíficos que llevaban ayuda huanitaria.

México pide garantizar integridad física de activistas en la flotilla en camino a Gaza

El día anterior, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) hizo un llamado para que se respete la integridad física y la seguridad de las personas que van en la Flotilla Global Sumud, conformada por alrededor de 500 activistas.

También señaló que no tienen relación con grupos violentos, por lo que se debe respetar el derecho internacional humanitario y los derechos humanos.

Los 7 mexicanos que van en la flotilla camino a Gaza

La flotilla en camino a Gaza que lleva ayuda humanitaria es una iniciativa en la que participan 7 mexicanos.

Carlos Pérez Osorio Ernesto Ledesma Arronte Sol González Eguía Arlín Gabriela Medrano Guzmán Laura Alejandra Veléz Ruiz Gaitán Miriam Moreno Sánchez Diego Vázquez Galindo

México consideró que estas personas mexicanas y las demás que conforman las misiones son personas solidarias pacíficas y comprometidas con la paz.