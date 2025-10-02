En respuesta a la marcha que conmemora el 2 de octubre en la Ciudad de México (CDMX), la embajada de Estados Unidos emitió una alerta dirigida a sus ciudadanos.

La dependencia prevé que en la marcha del 2 de octubre en CDMX se registren posibles actos vandálicos que afecten a estadounidense que residen en la capital de México.

Es de recordar que la marcha del 2 de octubre tendrá como punto de reunión la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, desde donde en punto de las 16:00 horas partirán al Zócalo de la CDMX.

Recomendaciones de la Embajada de Estados Unidos ante alerta por marcha del 2 de octubre en CDMX

En ediciones pasadas, miles de estudiantes y obreros se han unido a la marcha del 2 de octubre para exigir justicia a casi 60 años de los ataques en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco.

En un grado menor, se ha registrado la participación de encapuchados que generan destrozos, por lo que la Embajada de Estados Unidos ha externado su preocupación por sus ciudadanos que viven en CDMX.

Algunas de las acciones a tomar que indicó la dependencia, fueron:

Las demostraciones pueden ser impredecibles; Evite las áreas alrededor de protestas y manifestaciones.

Monitoree los medios locales para obtener actualizaciones.

Siga las instrucciones de las autoridades locales y, en caso de emergencia, llame al 911.

Es de recordar que la marcha responde a los hechos del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de la Tres Culturas de Tlatelolco, en donde fueron asesinados un número desconocido de estudiantes durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz.