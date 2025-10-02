El presidente Gustavo Petro ordenó hoy, miércoles 1 de octubre de 2025, la expulsión de la delegación diplomática de Israel en Colombia por el caso flotilla Global Sumud.

Y es que este día se dio a conocer que dos ciudadanas colombianas que se encontraban a bordo de la flotilla Global Sumud, que buscaba llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, fueron detenidas por elementos del ejército de Israel.

Ante esto, Gustavo Petro solicitó la ayuda de abogados internacionales, pues manifestó que presentaría las demandas necesarias para que las dos mujeres colombianas fueran liberadas por las autoridades israelíes.

Flotilla Global Sumud (MOHAMED MESSARA / EFE)

Gustavo Petro expulsa a delegación diplomática de Israel en Colombia por interceptar flotilla a Gaza

El presidente Gustavo Petro ordenó la expulsión inmediata de toda la delegación diplomática de Israel en Colombia, tras darse a conocer la detención de dos mujeres colombianas que viajaban en la flotilla Global Sumud.

Petro calificó estas acciones como un “nuevo crimen internacional de Benjamín Netanyahu”, primer ministro de Israel que había amenazado con detener la misión humanitaria en su camino a la Franja de Gaza.

El presidente de Colombia señaló que sus connacionales fueron detenidas en aguas internacionales, por lo que su administración presentará las demandas necesarias, incluso frente a las autoridades israelíes, para buscar la liberación de ambas mujeres.

Gustavo Petro acusó que “el tratado de libre comercio con Israel se denuncia de inmediato”, reiterando la expulsión de todo el personal diplomático israelí de Colombia.

Además, tras su decisión, el mandatario compartió que será el batallón Guardia Presidencial el que asuma la seguridad de su residencia oficial, la Casa de Nariño.