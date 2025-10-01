La activista mexicana que forma parte de la flotilla a Gaza, Arlín Medrano, hizo un llamado a la presidenta, Claudia Sheinbaum, para que actúe frente al genocidio en Palestina.

Así lo demandó la activista por medio de un mensaje que compartió en X, luego de que el gobierno de Israel de Benjamin Netanyahu, interceptó la flotilla a Gaza el miércoles 1 de octubre.

Flotilla a Gaza (MOHAMED MESSARA / EFE)

Arlín Medrano llama a Claudia Sheinbaum posicionarse con firmeza y actuar frente al genocidio

El miércoles 1 de octubre, la Armada del gobierno de Israel detuvo las embarcaciones que forman parte de la flotilla a Gaza que tiene el objetivo de llevar ayuda humanitaria a Palestina.

Ante la intercepción, la activista mexicana que forma parte de la flotilla a Gaza, Arlín Medrano, compartió un mensaje en redes sociales en el que confirmó la detención de los navíos.

Tras mandar un mensaje de aliento y disculpa al pueblo palestino, Arlín Medrano se dirigió a la presidenta Claudia Sheinbaum para pedirle que se posesione con firmeza y actúe frente al genocidio.

Al respecto, Arlín Medrano solicitó en su publicación que la presidenta de México y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), establezcan una posición firme ante lo que ocurre en Gaza.

Luego de sentenciar que hay un genocidio “que está pasando frente a nuestros ojos”, Arlin Medrano pidió a Claudia Sheinbaum poner en práctica “humanismo mexicano y la revolución de las consciencias”.

“Exigimos a @SRE_mx, @Claudiashein, @senadomexicano, tener una posición y acciones firmes ante un GENOCIDI* que está pasando frente a nuestros ojos. Que el humanismo mexicano y la revolución de las consciencias sea puesto en práctica para la historia universal que nos convoca” Arlín Medrano

Si estas leyendo esto es porque FUIMOS INTERCEPTADOS ilegalmente en aguas internacionales por fuerzas israelís por llevar ayuda humanitaria para romper el cerco ilegal que se tiene desde 2007 en la franja de G*aza.



Para Palest*na: Les pido una disculpa. No solo por no haber ido… pic.twitter.com/kwgF28lORV — Arlin Medrano (@arlinmedrano_) October 1, 2025

Arlín Medrano: flotilla a Gaza fue detenida; activista pide ayuda a Claudia Sheinbaum para regresar segura

La flotilla Sumud Global que se dirigía a Gaza en busca de llevar ayuda humanitaria, fue interceptada por la Armada israelí debido a una supuesta violación al bloqueo naval en aguas internacionales.

Los reportes indican que las fuerzas israelíes realizaron un bloqueo en contra de las embarcaciones, además de que interfirieron las comunicaciones y ordenaron a la flotilla a Gaza detener su avance.

Ante los hechos, la activista mexicana, Arlín Medrano, que forma parte de la tripulación de una de las embarcaciones de la flotilla a Gaza, pidió ayuda a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

En el mensaje que compartió en su cuenta de X, Arlín Medrano solicitó ayuda a la presidenta Claudia Sheinbaum, la SRE y a la Cámara de Senadores, para que todos los mexicanos regresen a casa:

Arlín Gabriela Medrano Guzmán: estudiante UNAM, activista y comunicadora

Sol González Eguía: psicóloga, experiencia en zonas de guerra

Carlos Pérez Osorio: documentalista, ha trabajado en Gaza

Ernesto Ledesma Arronte: periodista, dirige Rompeviento TV

Laura Alejandra Vélez Ruiz Gaitán: defensora de derechos humanos

Miriam Moreno Sánchez: activista en justicia restaurativa

Diego Vázquez Galindo: cineasta, enfocado en resistencia social