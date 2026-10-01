Claudia Sheinbaum inició la conferencia del pueblo recordando que hoy 1 de octubre de 2026, es su segundo aniversario como presidenta de México.

A su alegría le sumó la reaparición de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a quien le agradeció “sus palabras” de reconocimiento a su labor como presidenta de México.

Claudia Sheinbaum celebra su segundo año como presidenta de México

Ya culminada la gira por la república mexicana por su Segundo Informe de gobierno, Claudia Sheinbaum recordó que es hoy el día en que oficialmente cumple dos años como presidenta de México.

“Hoy cumplimos dos años al frente de el gobierno de la república”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Claudia Sheinbaum agradece a AMLO sus palabras ante su segundo año como presidenta

Un día antes de que Claudia Sheinbaum cumpliera su segundo año como presidenta, AMLO reapareció y le dedicó unas palabras.

El expresidente de México compartió en un video desde su quinta La Chingada en Palenque, Chiapas, en donde reconoció el trabajo que Sheinbaum está haciendo al frente del país.

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