El senador Higinio Martínez manifestó su respaldo a Nancy Nápoles, pese a que la alcaldesa de Tenancingo, Estado de México (Edomex) fue vinculada a proceso por el presunto delito de secuestro simulado.

A través de redes, Nancy Nápoles compartió sobre su visita a Higinio Martínez en el Senado. El presidente de la mesa directiva le dio un recorrido por el recinto y la nombró como “su amiga de muchos años”.

Higinio Martínez arropa a Nancy Nápoles, vinculada a proceso por secuestro simulado (Captura de pantalla)

Higinio Martínez apoya a Nancy Nápoles pese a acusaciones de secuestro simulado

Nancy Nápoles se reunió con Higinio Martínez, presidente de la mesa directiva del Senado, quien la cobijó pese a los señalamientos en su contra por la presunta simulación de su secuestro.

Me dio mucho gusto visitar en el Senado de la República al Presidente de la Mesa Directiva, Senador Higinio Martínez. Nancy Nápoles, alcaldesa de Tenancingo

Nápoles dio a conocer que, en el encuentro con Higinio Martínez, ambos funcionarios hablaron sobre las necesidades de Tenancingo, así como de “diversos temas pendientes que requieren atención y seguimiento”.

En el video compartido, se observa a Nancy Nápoles y a Higinio Martínez caminando muy alegres por los pasillos del Senado. No se mencionó nada sobre la situación jurídica de la alcaldesa.

Higinio Martínez arropa a Nancy Nápoles, vinculada a proceso por secuestro simulado (Captura de pantalla)

Nancy Nápoles fue imputada hace unos meses ante la Fiscalía de Edomex por la presunta participación en su autosecuestro, que tenía el fin de recibir un rescate de 40 millones de pesos.

Pese a que la alcaldesa ha rechazado todas las acusaciones, las investigaciones también señalan a su esposo y el cuñado como partícipes del autosecuestro de Nancy Nápoles.

Un juez vinculó a proceso a Nancy Nápoles por el delito de secuestro simulado, pero no se le impuso prisión preventiva, por lo que ella continúa frente al municipio de Tenancingo, Edomex.

De acuerdo con la información, la situación jurídica de Nancy Nápoles se determinará hasta el próximo 9 de enero de 2027, pues un juez dictó un periodo de seis meses para terminar con las investigaciones.