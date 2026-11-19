Morena expulsó a Nancy Nápoles Pacheco, alcaldesa de Tenancingo, Estado de México, ante el presunto autosecuestro para desfalcar los recursos municipales.

La alcaldesa había denunciado que los señalamientos sobre un presunto autosecuestro para obtener 40 millones de pesos del erario eran falsos y señaló como responsables a subalternos de la subsecretaría de Gobierno del Estado de México.

De acuerdo con el periodista Mario Rodríguez, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNJH) de Morena determinó formalizar la expulsión ante posibles actos de corrupción.

CNJH de Morena expulsa a Nancy Nápoles por presunto autosecuestro

Morena formalizó la expulsión de Nancy Nápoles del partido ante el presunto autosecuestro ocurrido el 31 de mayo de 2026.

La expulsión ocurre cuatro meses después de que la Fiscalía del Estado de México iniciara un proceso contra la alcaldesa de Tenancingo por su presunta participación en la simulación de su secuestro.

De acuerdo con el artículo 53 de los estratos de Morena, se contempla la expulsión de un militante por su participación en posibles actos de corrupción.

Cabe señalar que la situación jurídica de la alcaldesa de Tenancingo será determinada hasta su audiencia programada el 9 de enero de 2027; mientras tanto continuará ejerciendo su cargo público.

Nancy Nápoles niega autosecuestro pese a proceso en su contra en Fiscalía del Edomex

Nancy Nápoles ha negado que lo ocurrido se haya tratado de un autosecuestro a pesar de las investigaciones abiertas en su contra por la Fiscalía del Estado de México.

Asimismo, señaló que estas acusaciones fueron realizadas por subalternos de la subsecretaría de Gobierno para desacreditarla como persona, como mujer y como servidora pública.

“Es falso, totalmente. Cuestión política para desacreditarme como persona, como mujer y como servidora pública en mi calidad como presidenta municipal…Somos un estado territorialmente muy amplio y a mi me queda claro que hay actitudes o acciones que el secretario general no tiene el control de manera directa, por eso es que no hago esa mención al secretario general” Nancy Nápoles

Asimismo, resaltó que los 40 millones de pesos que supuestamente intentó desfalcar del erario de Tenancingo no ocurrió y “está intacto”.

“Dejar muy claro, hablan de 40 millones de pesos y yo lo digo bien claro, el dinero del erario público del municipio de Tenancingo, Estado de México, está intacto” Nancy Nápoles

Hasta el momento Nancy Nápoles Pacheco no se ha pronunciado respecto a su expulsión del partido.