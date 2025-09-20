El ex secretario de Seguridad de Tabasco y fundador de “La Barredora”, Hernán Bermúdez Requena, se quedará en prisión preventiva en penal del Altiplano por orden de un juez.

Así lo dictaminó el juez de control de Región Judicial 9 de Villahermosa, Ramón Adolfo Brown Ruiz, al cierre de la audiencia inicial que se llevó a cabo a lo largo de este viernes 19 de septiembre.

El juez ordenó la medida cautelar de prisión preventiva contra Hernán Bermúdez Requena, por lo que permanecerá en el penal del Altiplano mientras se desahoga su proceso judicial.

Hernán Bermúdez Requena (@senad_paraguay / X)

Hernán Bermúdez Requena recibe prisión preventiva; se quedará en el penal Altiplano

Luego de casi 5 horas de trabajos, se dio por concluida la audiencia inicial del líder fundador del grupo criminal de “La Barredora”, Hernán Bermúdez Requena, que se celebró este viernes 19 de septiembre.

Al terminar la audiencia en la que el ex secretario de Seguridad en Tabasco en el gobierno de Adán Augusto López compareció por videoconferencia, el juez de control a cargo le dictó prisión preventiva.

Lo anterior debido a que Ramón Adolfo Brown Ruiz, el impartidor de justicia, calificó como suficientes los elementos de prueba del caso de secuestro de un empresario gasolinero que vendía huachicol.

Además de la prisión preventiva oficiosa, el juez accedió a la petición que presentó la defensa de Hernán Bermúdez Requena y ordenó duplicar el plazo legal para determinar cuál será su situación jurídica.

Debido a lo anterior, la próxima semana se realizará una segunda audiencia en la que se decidirá si el fundador de “La Barredora” es vinculado a proceso por los delitos que se le imputan:

Asociación delictuosa

Extorsión

Secuestro express

Hernán Bermúdez Requena en Tabasco se queda en prisión preventiva (Michelle rojas)

Nota en desarrollo. En breve más información.