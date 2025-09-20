Miguel Sánchez Ficachi, empresario hotelero, fue identificado como presunto colaborador con Hernán Bermúdez Requena, líder de La Barredora; te decimos quién es él.

De acuerdo con un testigo protegido, Miguel Sánchez Ficachi guardaba millones de pesos en efectivo a Hernán Bermúdez Requena, que eran transportados en avionetas privadas.

Hernán Bermúdez Requena, supuesto líder de La Barredora (Yazmín Betancourt / SDPnoticias)

¿Quién es Miguel Sánchez Ficachi?

Miguel Sánchez Ficachi es un empresario hotelero en Villahermosa, Tabasco, que recientemente ha sido mencionado por su relación con Hernán Bermúdez Requena y la organización criminal de La Barredora.

¿Qué edad tiene Miguel Sánchez Ficachi?

La edad de Miguel Sánchez Ficachi es desconocida.

¿Miguel Sánchez Ficachi está casado?

Miguel Sánchez Ficachi estaría casado con Natalia Beltrán.

¿Miguel Sánchez Ficachi tiene hijos?

Según las redes sociales, Miguel Sánchez Ficachi tiene al menos dos hijos.

¿Qué estudió Miguel Sánchez Ficachi?

Miguel Sánchez Ficachi habría estudiado la licenciatura en Derecho en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

¿Cuál es la trayectoria de Miguel Sánchez Ficachi?

No existe mucho información pública sobre la trayectoria de Miguel Sánchez Ficachi, se le conoce por la actividad empresarial hotelera en Tabasco y por estar involucrado en diversos eventos como:

Inauguraciones de hoteles, por ejemplo: el hotel “Sleep Inn Villahermosa” en 2019

Actos públicos de Adán Augusto López cuando fue gobernador de tabasco

Señalan a empresario Miguel Sánchez Ficachi por presuntos vínculos con Hernán Bermúdez Requena

El nombre de Miguel Sánchez Ficachi fue mencionado durante las declaraciones del secretario particular de Hernán Bermúdez Requena, quien declaró bajo las siglas CTDR y como testigo protegido.

De acuerdo con la información, Miguel Sánchez Ficachi guardó alrededor de 40 millones de pesos en efectivo a Hernán Bermúdez Requena , que eran transportados en avionetas privadas.

El testigo reveló que él mismo piloteaba las avionetas desde la casa de Hernán Bermúdez Requena en Villahermosa hacia Mérida y que en casa uno de los viajes llevaba de entre 2 a 3 millones de pesos.