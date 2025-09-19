Oscar Tonatiuh Vázquez Landeros, fiscal del estado de Tabasco, confirmó que se ampliará la investigación contra funcionarios que pudieron estar relacionados con Hernán Bermúdez Requena.

Durante una breve entrevista, el titular de la Fiscalía de Tabasco confirmó este viernes 19 de septiembre que ya se han iniciado investigaciones contra funcionarios vinculados con la La Barredora.

Hernán Bermúdez Requena (Yazmín Betancourt / SDPnoticias)

Fiscalía de Tabasco investigará a más funcionarios ligados a La Barredora

El fiscal Oscar Tonatiuh Vázquez Landeros, fue cuestionado sobre sí se investigarán a más funcionarios ligados a La Barredora, recordando que Hernán Bermúdez Requena fue secretario de Seguridad en Tabasco.

Ante esto, el titular de la Fiscalía de Tabasco lo confirmó y dijo que ya se han ampliado las investigaciones, sin embargo, no dio nombres ni un número exacto de funcionarios por seguridad.

Asimismo, el fiscal Oscar Tonatiuh Vázquez Landeros rechazó que Hernán Bermúdez Requena vaya a ser trasladado al estado de Tabasco, hasta el momento se mantiene en el penal federal del Altiplano.

Durante otra intervención, Oscar Tonatiuh Vázquez Landeros se pronunció frente al caso de Hernán Bermúdez Requena y dijo que el exfuncionario podría enfrentar hasta 158 años de prisión.

Oscar Tonatiuh Vázquez Landeros, fiscal de Tabasco, confirmó que este viernes 17 de septiembre se realiza la audiencia virtual contra Hernán Bermúdez Requena para dictaminar si será vinculado a proceso.