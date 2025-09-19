Uno de los testigos protegidos en el caso Hernán Bermúdez Requena señaló que el entonces policía habría pactado con el narco desde la campaña de Adán Augusto López para la gubernatura de Tabasco.

Desde 2019 a 2021, Adán Augusto López fungió como gobernador de Tabasco y nombró como su secretario de Seguridad Pública a Hernán Bermúdez Requena en sus primeros meses de gobierno.

Esto pese a que acorde con documentos de autoridades federales, Hernán Bermúdez Requena tenía una investigación en su contra por delincuencia organizada, lo que se confirmó en 2024.

Hernán Bermúdez Requena: Testigo protegido revela pacto con el narco desde campaña de Adán Augusto López

Acorde con uno de los testigos protegidos y subordinado de Hernán Bermúdez Requena, Carlos Tomás “el Tomasín”, fue desde la campaña de Adán Augusto López que se pactó con el narco.

Acorde con lo revelado por Carlos “el Tomasín”, Hernán Bermúdez Requena pactó las elecciones y detener la violencia para promover que Adán Augusto López ganara la gubernatura.

El pacto habría sido con un criminal conocido como “el Pelón de Playa”, quien fue detenido tras ascenso de Hernán Bermúdez Requena, para apoderarse de los negocios del narco en Tabasco.

Lo señalado se encuentra en la carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) contra Hernán Bermúdez Requena.

Y las declaraciones de Carlos Tomás apuntan que desde 2018 Hernán Bermúdez Requena ya tenía instrucciones de proteger puntos de venta del narco y robar combustible.