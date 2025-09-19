Aseguran 40 millones de pesos de Hernán Bermúdez Requena que guardó el hotelero Miguel Sánchez Ficachi.

De acuerdo con un testigo de la FGR, asegura que el hotelero Miguel Sánchez Fiachi, recibió por medio de avionetas 40 millones de pesos, mismos que guardó para Hernán Bermúdez Requena.

El secretario particular de Hernán Bermúdez Requena, quien declaró bajo las siglas CTDR, reveló que el hotelero tabasqueño Miguel Sánchez Fichachi guardó 40 millones de pesos en efectivo al ex Secretario de Seguridad Pública de Tabasco.

De acuerdo con el expediente de la FGR, CTDR confesó haber transportado el dinero en efectivo al empresario en avionetas privadas desde Villahermosa a Mérida.

Las aeronaves eran contratadas por personal de Hernán Bermúdez Requena, quien es acusado de ser el líder de la organización criminal “La Barredora”.

En cada uno de los viajes se transportaban entre 2 y 3 millones de pesos en efectivo, mismos que se entregaban al hotelero Miguel Sánchez Fiachi, a quien hoy se señala como presunto cómplice de Hernán Bermúdez Requena.

De acuerdo con el reporte de la FGR, ese dinero se usaba para proyectos de construcciones de casas, el dinero lo entregaba en el Country Town de Mérida piso 20, segundo edificio en Yucatán.

Se realizaron numerosos viajes para terminar transportando los 40 millones de pesos, y de acuerdo con el colaborador, él recogía el dinero de Hernán Bermúdez Requena en Calle La Venta 132, Fraccionamiento Campestre en la colonia Tabasco 2000, en Villahermosa, Tabasco.