Este 19 de septiembre, la Fiscalía de Tabasco se pronunció ante el caso de Hernán Bermúdez Requena, pues prevén 158 años de prisión para el ex secretario de Seguridad Pública.

El fiscal general del estado de Tabasco, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, reveló que se está llevando la audiencia de Hernán Bermúdez Requena de manera virtual y a puerta cerrada.

Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, fiscal general de Tabasco aclaró la situación de Hernán Bermúdez Requena, quien recientemente fue detenido y llevado al penal federal del Altiplano.

Pues explicó que para Hernán “N” podría enfrentar hasta 158 años de prisión tras el procedimiento virtual que se realiza con el centro penitenciario y el Tribunal Superior de Justicia.

No obstante, la Fiscalía de Tabasco no ahondó en el procedimiento, ya que este se encuentra bajo estricta confidencialidad.

Cabe recordar que a Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco, se le acusa de ser el líder de la organización criminal conocida como “La Barredora”.

“El Abuelo” o “El Munrra” como era conocido Bermúdez Requena, también es acusado por tener supuestos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).