Autoridades federales realizaron este jueves 30 de julio de 2026 el traslado de Ramón Ángel, alias el “R1”, tras confirmarse su captura en el estado de Jalisco.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, indicó que el “R1” fue detenido luego de un enfrentamiento armado en Atotonilco, Jalisco, criminal señalado como autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo.

Así fue el traslado de Ramón Ángel “R1” tras captura en Jalisco (Especial)

Trasladan a Ramón Ángel “R1” al penal del Altiplano

Bajo un estricto operativo de seguridad, autoridades federales llevaron a cabo el traslado de Ramón Ángel “R1” al Penal de máxima seguridad El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, en el Estado de México.

De acuerdo con las imágenes, el “R1″, vestido completamente de negro, fue trasladado en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana, acompañado por elementos del Ejército mexicano, Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad federal.

Al aterrizar en la Ciudad de México (CDMX), vehículos de las fuerzas armadas ya esperaban el arribo del líder criminal, con la intención de consumar el traslado.

Así, una columna integrada por al menos 6 vehículos, dos de ellos con blindaje de alta capacidad, recibieron al “R1″ para transportarlo hasta el penal del Altiplano.

Custodiado por las fuerzas federales, Ramón Ángel “R1” arribó al centro de detención para criminales de alta peligrosidad, en donde se espera continúe con su proceso judicial por el asesinato de Carlos Manzo.