La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) rechazó el comunicado falso sobre el examen de admonición que circula en redes sociales.
La UNAM señaló que este comunicado que habla sobre la implementación de dos exámenes para determinar quiénes podrán inscribirse al ciclo escolar 2026-2027 es falso.
Cabe señalar que el 31 de julio de 2026 la UNAM y el Consejo Técnico que analizó las irregularidades en el examen de admisión ya compartieron las medidas que tomará la Máxima Casa de Estudios para no afectar a los aspirantes.
UNAM rechaza comunicado falso sobre aplicación de dos exámenes previo a la inscripción
La UNAM calificó como “noticia falsa” el comunicado en el que se informa que se aplicarían dos exámenes para determinar quiénes ingresaran a las diferentes licenciaturas para la generación 2027.
En dicho comunicado, se señala que la UNAM convocaría a los aspirantes que tuvieron “un número considerable de aciertos” a presentar un examen de control presencial.
Luego, quienes pasaran este primer filtro, se debería tomar un examen diagnóstico para poder inscribirse, señala el comunicado falso.
Sin embargo, las medidas tomadas por la UNAM ante los resultados “especialmente anómalos” en la distribución de los aciertos para el ingreso a las licenciaturas, determinó la aplicación de un solo examen de control.
Cabe señalar que no es el único comunicado falso que han querido hacer pasar por oficial, pues recientemente una comunicación falsa aseguraba que la UNAM organizaría la reposición del examen de manera presencial para todos los aspirantes.
Lo que sí hará la UNAM para la inscripción del ciclo escolar 2026-2027
El viernes 31 de julio de 2026, la Comisión Técnica de la UNAM informó las acciones que se tomarán para la inscripción del ciclo escolar 2026-2027.
Para garantizar con la mayor certeza de que el proceso de admisión fue imparcial y equitativo se seguirán las siguientes recomendaciones:
- Verificar los resultados obtenidos a través de un examen de control.
- Convocar a los aspirantes que recibieron mensaje de selección de ingreso, así como a quienes obtuvieron un número de aciertos igual o superior al menor número de aciertos que permitió el ingreso a las diferentes carreras entre 2021 y 2026.
- Aplicar el examen de control de manera presencial y con versiones diferentes que resulten suficientes para el número de turnos y aspirantes y llevarlos a cabo a la brevedad.
- Asignar los lugares de ingreso a partir del resultado obtenido en el examen de control.