La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) rechazó el comunicado falso sobre el examen de admonición que circula en redes sociales.

La UNAM señaló que este comunicado que habla sobre la implementación de dos exámenes para determinar quiénes podrán inscribirse al ciclo escolar 2026-2027 es falso.

Cabe señalar que el 31 de julio de 2026 la UNAM y el Consejo Técnico que analizó las irregularidades en el examen de admisión ya compartieron las medidas que tomará la Máxima Casa de Estudios para no afectar a los aspirantes.

UNAM rechaza comunicado falso sobre aplicación de dos exámenes previo a la inscripción

La UNAM calificó como “noticia falsa” el comunicado en el que se informa que se aplicarían dos exámenes para determinar quiénes ingresaran a las diferentes licenciaturas para la generación 2027.

En dicho comunicado, se señala que la UNAM convocaría a los aspirantes que tuvieron “un número considerable de aciertos” a presentar un examen de control presencial.

Luego, quienes pasaran este primer filtro, se debería tomar un examen diagnóstico para poder inscribirse, señala el comunicado falso.

Comunicado falso de la UNAM (UNAM/Facebook)

Sin embargo, las medidas tomadas por la UNAM ante los resultados “especialmente anómalos” en la distribución de los aciertos para el ingreso a las licenciaturas, determinó la aplicación de un solo examen de control.

Cabe señalar que no es el único comunicado falso que han querido hacer pasar por oficial, pues recientemente una comunicación falsa aseguraba que la UNAM organizaría la reposición del examen de manera presencial para todos los aspirantes.

Lo que sí hará la UNAM para la inscripción del ciclo escolar 2026-2027

El viernes 31 de julio de 2026, la Comisión Técnica de la UNAM informó las acciones que se tomarán para la inscripción del ciclo escolar 2026-2027.

Para garantizar con la mayor certeza de que el proceso de admisión fue imparcial y equitativo se seguirán las siguientes recomendaciones: